Förderprogramm soll Wetzlar noch schöner machen

Noch Potenzial: Das Fördergebiet erstreckt sich schwerpunktmäßig entlang der Lahn zwischen B 49-Hochstraße und der Brücke Karl-Kellner-Ring. Foto: Pascal Reeber
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STADTUMBAUGEBIET
Das Stadtumbaugebiet umfasst die am rechten Lahnufer liegenden
Quartiere Bahnhofstraße, Karl-Kellner-Ring und Langgasse zwischen der Brücke der Hochstraße B49 und der Brücke des Karl-Kellner-Rings sowie das linksseitige Ufer an der Garbenheimer Straße.
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