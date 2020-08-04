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Dienstag, 04.08.2020 - 19:45
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Forderung im Cortison-Prozess: Berufsverbot für Angeklagte

Dass viel Cortison verbraucht wurde in einer Aßlarer Hausarztpraxis, war vielen aufgefallen. Aber kaum jemand sah sich genötigt, zu handeln.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Die Angeklagte und ihr Rechtsanwalt Dietmar Kleiner müssen in den nächsten Tagen beraten, wie sie sich zum beantragten Berufsverbot gegen die Medizinerin verhalten. Archivfoto: Jörgen Linker

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.08.2020 um 08:00 Uhr publiziert.
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