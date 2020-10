"Foreigner" spielen in Wetzlarer Rittal-Arena

WETZLAR - Sie sind eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten und haben mit Hits wie "I Want To Know What Love Is" "Cold As Ice", "Juke Box Hero", "Urgent" und "Say You Will" Musikgeschichte geschrieben. Die Rede ist von "Foreigner". Nach der Tournee im Juni/Juli 2019 kommen "Foreigner" im Sommer 2021 ein weiteres Mal nach Deutschland. Und am Montag, 21. Juni 2021, gastiert die Band um ihr Gründungsmitglied Mick Jones erstmalig in der Rittal Arena in Wetzlar. Zu erleben sind Mick Jones (Gitarre), Kelly Hansen (Gesang), Multi-Instrumentalist Tom Gimbel, Bassist Jeff Pilson, Mike Bluestein (Keyboards), Bruce Watson (Gitarre) und Schlagzeuger Chris Frazier live ab 20 Uhr. Die Veranstaltung ist teilweise bestuhlt. Eintrittskarten kosten ab 57,20 Euro und sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.konzertbuero-bahl.de zu bekommen.