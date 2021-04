Forum ab Juni unter neuer Führung

Wechselt nach Stuttgart: Maximilian Schlier. Foto: Hartmut Boesener

WETZLAR - Das Forum bekommt eine Chefin: Die 23-jährige Mara Baldus wird das Einkaufszentrum ab dem 1. Juni führen. Der bisherige Center-Manager Maximilian Schlier wechselt nach Stuttgart. Er hatte das Forum zwei Jahre lang geleitet.

"Ich habe mich sehr gefreut, das Forum die vergangenen zwei Jahre zu betreuen und sowohl unser Center als auch die Region werden für immer ein Bestandteil meines Lebens sein, nicht nur durch die Geburt meines Sohnes, sondern auch durch die tollen Kontakte und Freundschaften, welche ich hier gewinnen durfte", sagte Schlier. Zwar sei seine Zeit in Wetzlar mit zwei Jahren nicht überaus lang gewesen, allerdings sei es innerhalb des Unternehmens ECE Marketplaces, das das Forum und viele weitere Einkaufszentren managt, durchaus üblich, in einem gewissen Turnus zu wechseln.

Laut Pressemitteilung findet derzeit die Übergabe zwischen Schlier und Baldus statt, um einen reibungslosen Managementwechsel zu ermöglichen. "Es liegt eine sehr schöne und ereignisreiche, aber auch eine harte und unerwartete Zeit hinter mir. Besonders möchte ich mich natürlich bei unseren Händlern, Partnern in der Stadt, aber auch bei meinem Team herzlich für die partnerschaftliche und wunderbare Zusammenarbeit bedanken", sagte Schlier. Er sei in Wetzlar positiv aufgenommen worden und habe die Region direkt ins Herz geschlossen. Schlier wird künftig die Königsbau-Passagen im Herzen Stuttgarts leiten.

Mara Baldus, die gebürtig aus der Eifel stammt, tritt Anfang Juni die Nachfolge von Maximilian Schlier an und übernimmt damit die Aufgabe der Center-Managerin. Die 23-Jährige freue sich auf den Start in Wetzlar und darauf, die Stadt und ihre Bewohner kennenzulernen, hieß es. Das Forum wurde im Februar 2005 eröffnet und ist das größte Einkaufszentrum in Mittelhessen. Wie der übrige Handel kämpft das Center seit Beginn der Corona-Pandemie mit Einschränkungen. Im Dezember hatte ECE für seine Einkaufszentren reduzierte Mieten angekündigt, um den Handel finanziell zu unterstützen. Das Unternehmen gilt als größter Shoppingcenter-Betreiber Europas und managt rund 200 Zentren.