Forum Wetzlar binnen neun Minuten geräumt

Im Einkaufszentrum "Forum" in Wetzlar hat es eine Rettungsübung gegeben. Symbolfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Einkaufszentrum Forum in Wetzlar ist am Dienstagvormittag in kürzester Zeit geräumt worden. Es gab allerdings zuvor keinen Alarm. Denn die Aktion diente der Vorbereitung für den Ernstfall.

Im Rahmen einer jährlichen Räumungsübung wurde das Center in der Zeit von 10.03 Uhr bis 10.25 Uhr vollständig geräumt. Center-Managerin Mara Baldus zeigte sich nach Abschluss der Übung ausgesprochen zufrieden mit deren Ablauf: "Um 10.16 Uhr haben wir alle im Center befindlichen Personen über die Lautsprecheranlage informiert, und bereits um 10.25 Uhr war das Center vollständig geräumt," erklärte sie und ergänzte: "Mit dieser Übung wollen wir uns für den Ernstfall wappnen und Sicherheitsabläufe möglichst in Echtzeit prüfen."

Regelmäßige Schulungen

für das Verkaufspersonal

Neun Minuten Dauer seien für eine solche Maßnahme "eine ausgesprochen gute Zeit". Insbesondere das Verkaufspersonal, aber auch die Kunden hätten hervorragend reagiert. Um 10.31 Uhr lief der Geschäftsbetrieb wieder normal an.

Neben dem Center-Management wurde im Vorfeld lediglich Polizei und Feuerwehr über die geplante Räumungsübung informiert.

Jährlich werde über die Räumungsübung hinaus auch das Verkaufspersonal intensiv geschult, erläuterte Baldus. Ziel sei, sich und die Kunden gefahrlos, aber ruhig und besonnen aus dem Center zu führen. Nach gesetzlichen Vorgaben und denen des Sicherheitskonzeptes des Center-Betreibers ECE muss das Center-Management einmal pro Jahr eine Räumung während der Geschäftsöffnungszeiten proben.