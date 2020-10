FotoFreunde zeigen Wetzlars schöne Seiten

Titelseite des Wetzlar-Kalenders 2021. (Foto: FotoFreunde Wetzlar)

WETZLAR - (red). Der Kalender der FotoFreunde Wetzlar mit seinen Motiven aus der Domstadt ist für zahlreiche Menschen in und außerhalb Wetzlars ein fester Wegbegleiter durch das Jahr. Zehn Fotografinnen und Fotografen des Vereins waren mit ihren Bildern am neuen 2021er beteiligt.

Die Titelseite (Foto: FotoFreunde) zeigt eine Drohnenaufnahme der Stadt mit der Burgruine Kalsmunt, die durch den Verkauf der letzt-jährigen Kalender unterstützt wurde. Für die Sanierung dieses Wetzlarer Wahrzeichens über den Dächern Wetzlars, übergaben die FotoFreunde eine Spende von rund 1200 Euro an den Förderverein Kalsmunt.

Mit dem Kalender 2021 unterstützt der Verein erneut ein Projekt, das vielen am Herzen liegt und das eng mit der Fotografie in Wetzlar verbunden ist: Die große XXL Minox an der Alten Lahnbrücke, die seit langem leider nicht mehr funktionsfähig ist.

Sie soll als Teil des Wetzlarer Optik Parcours aber nicht nur zum Anschauen dort stehen, sondern zukünftig auf Knopfdruck allen Besuchern wieder Erinnerungsbilder mit der Lahnbrücke und dem Dom im Hintergrund zum digitalen Download liefern. Mit dem Verkauf der Kalender wollen die FotoFreunde einen kleinen Beitrag dafür leisten.

Der Wetzlar-Kalender 2021 kann über die Buchhandlungen in Wetzlar und Rechtenbach oder über die Tourist-Info bezogen werden.

Das bewährte Hochformat 30 x 41 cm im Fünf-Farbendruck mit Metall-Spiralbindung wird beibehalten. Alle 13 Motive sind zusätzlich auf hochglanzveredelten, heraustrennbaren Postkarten beigefügt. Der Kalender kostet wie bisher 17,80 Euro und von jedem verkauften Exemplar fließen 1,50 € als Spende an die XXL-Minox-Kamera des Wetzlarer Optik Parcours.