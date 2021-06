Fotowettbewerb: Schönster Wetzlar-Moment gesucht

Egal ob sportlich auf dem, entspannt am Wasser, beim Shoppen oder bei kulturellen Veranstaltungen: Überall kann das Motiv für den persönlichen "Wetzlar-Moment" zu finden sein, mit dem man beim Foto-Wettbewerb des Stadtmarketings vielleicht erfolgreich sein kann.Foto: Dominik Kretz/Tourist-Information Wetzlar

WETZLAR - Es ist Sommer, die Inzidenzen sind niedrig, Geschäfte und Gastronomie haben wieder geöffnet, das Leben kehrt in die Stadt zurück. Um davon nach den bisherigen Corona-Einschränkungen noch mehr in die Domstadt zurückzuholen, veranstaltet das Stadtmarketing im Juli einen Fotowettbewerb. Mitmachen kann jeder: vom Profi über Hobbyfotografen bis zum Laien, der einen Schnappschuss mit dem Handy macht.

"Zeig uns deinen Wetzlar Moment!" lauten Motto und Aufruf der Aktion, die von Donnerstag 1. Juli bis zum 1. August 2021 laufen soll, zugleich. Einschränkungen bei der Motivwahl gibt es so gut wie keine. Ansichten, Begegnungen oder andere Situationen - sie sollten eben den persönlichen "Wetzlar-Moment" darstellen. "Zeigen Sie uns in diesem Sommer ,Ihren Wetzlar Moment' und genießen Sie wieder die Freiheit, in unserem schönen Wetzlar zu shoppen, Essen zu gehen und ein tolles Fotomotiv zu finden. Der Einzelhandel und die Gastronomie freuen sich auf Ihren Besuch!", sagt Rainer Dietrich vom Stadt Marketing zu der Aktion. Eigentlich sollte der Fotowettbewerb schon viel früher stattfinden. "Geplant war eine Wiederholung der Nacht der Illumination im April", sagt Dietrich. Die bis dahin strengen Corona-Regeln machten einer Wiederholung allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt, im Sommer, sei es schlicht und ergreifend zu lange hell, um die Aktion beispielsweise mit einem Late-Night-Shopping in den Geschäften zu verbinden. Vielleicht könnte die Illumination verschiedener Wetzlarer Gebäude auf den Gallusmarkt verschoben werden - das ist bisher weder bestätigt noch abgesagt. "Den Fotowettbewerb wollten wir aber nicht noch einmal verschieben", sagt Dietrich. "Wir wollen mit dem Wettbewerb ein Zeichen setzen und den Menschen signalisieren: ,Wir sind als Stadt für dich da und freuen uns über den Besuch von Bürgern und Besuchern'."

Egal ob sportlich auf dem, entspannt am Wasser, beim Shoppen oder bei kulturellen Veranstaltungen: Überall kann das Motiv für den persönlichen "Wetzlar-Moment" zu finden sein, mit dem man beim Foto-Wettbewerb des Stadtmarketings vielleicht erfolgreich sein kann.Foto: Dominik Kretz/Tourist-Information Wetzlar

Und so funktioniert der Wettbewerb:

Fotos einsenden/posten

Fotos können entweder über die sozialen Medien gepostet werden oder per E-Mail versendet werden.

Auf Facebook und Instagram muss das Foto mit dem Hashtag #MeinWetzlarMoment versehen werden und das Stadtmarketing markiert werden. Alternativ kann das Foto auch per E-Mail an foto@aktion-wetzlar.de gesendet werden. Einsendeschluss für die Teilnahme am Gewinnspiel ist der 1. August 2021.

Wo werden die Fotos gezeigt

Veröffentlich werden die Fotos auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings und in unregelmäßigen Abständen im Lokalteil der Wetzlarer Neuen Zeitung, auf deren Facebook- und Instagram-Seite und in der gedruckten Tageszeitung.

Die Jury

Mit Oliver Richter, Leiter der Leica Akademie im Leitz Park, hat sich das Stadtmarketing einen Experten in die Fach-Jury geholt, um die kreativsten Bilder für jeden Kanal (Instagram, Facebook und E-Mail-Einsendungen) zu bewerten.

Die Preise

Die Leica-Akademie bewertet nicht nur die eingesendeten Fotos, sondern bietet auch für die besten Fotografen eines ihrer Online-Trainings je Kanal an. Außerdem werden in jeder Kategorie/Kanal Einkaufsgutscheine aus dem Wetzlarer Handel und der Gastronomie verlost. Pro Kanal werden jeweils Gutscheine im Wert von 300 und 200 Euro - in Summe also 1500 Euro verlost.

Corona-Regeln beachten

Das Stadtmarketing freut sich auf viele Teilnehmer, weist aber darauf hin, dass auch beim Bummeln, Fotografieren und Shoppen durch Wetzlar die corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen.