Fotowettbewerb: Zeigt her eure "Wetzlar-Momente"

WETZLAR - Die Wetzlarer und Besucher der Stadt haben Spaß am Fotografieren und machen fleißig mit beim Fotowettbewerb des Wetzlarer Stadtmarketings. Noch bis zum 1. August kann jeder seinen persönlichen "Wetzlar-Moment" entweder per E-Mail an foto@aktion-wetzlar.de senden oder das Foto auf Facebook beziehungsweise bei Instagram mit dem Hashtag #MeinWetzlarMoment kennzeichnen.