frank & frei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Liebe Leserinnen und Leser,

nahezu jeder hat so einen Neunmalklugen im Bekanntenkreis, der ständig seine Mitmenschen unterbricht und ihnen erklärt, was sie alles falsch machen, warum bestimmte Wörter so nicht passen oder dass man das ja "so nicht sagen könne".

Eine eher seltene, aber dafür ganz besonders bereichernde Form dieser Spezies ist der "Redewendungserklärer". Sie haben das sicher alle schon mal erlebt: Man verwendet eher beiläufig das Wort "Fisimatenten" und schon ertönt die süffisante Frage, ob man denn wisse, woher dieser Begriff stammt, wobei man sich in diesem besonderen Fall nicht einig ist, da es gleich drei verschiedene Erklärungen gibt, die sich zwischen "Besucht mein Zelt", Tantenbesuch" und "Patent-Prüfung" bewegen.

Schon meine Deutschlehrerin erklärte gerne ausschweifend, dass "bankrott" von "banca rotta" stamme und irgendwas mit dem "zerschlagenen Tisch" zahlungsunfähiger Geldwechsler zu tun habe. Auch meine lieb gewonnene Kollegin Anita Vidovic glänzt immer wieder mit solch großartigem Nischenwissen und so erfährt man gerne, woher die Redewendung "in trockenen Tüchern" oder "sauer macht lustig" stamme.

Aber es hilft ja nichts, ich muss nun meine Zeilen für heute abliefern und würde so gerne etwas über die beiden großen heimischen Aufregerthemen der vergangenen Woche sagen: die Sache mit dem Impfen auf Kreisebene und den Wahlparteitag der Kreis-CDU. Nun wäre es einfach, schnell mal "den Stab über jemanden zu brechen", wobei es schon interessant ist, woher diese Formulierung denn eigentlich stammt, nämlich aus der historischen Gerichtsbarkeit, in der man Todesurteile gerne mal mit brechenden Richterstäben optisch effektvoll untermauerte.

Da in beiden erwähnten Fällen alles rechtlich korrekt abgelaufen ist, hilft dieses geflügelte Wort also nicht weiter, obwohl man ja weiß, wie der Amtsschimmel gerne mal so reitet, was übrigens weniger mit Pferden zu tun haben soll als vielmehr mit einer gezielten Verballhornung des Wortes "Simile", das einst für Musterformulare stand, die manchmal eine wenig umfangreich waren.

Nun gab es ja schon im Mittelalter mutige Leute, die bei Angriffen auf ihre Burg mit ihren Körpern die Schießscharten bedeckten, damit da nichts hindurchgeschossen werden konnte, wovon dann bis heute "in die Bresche springen" übrig blieb, wenn sich jemand für andere argumentativ einsetzt.

Wenn ich also nun erkläre, dass ich sowohl die Aufregung um die Probeimpfungen als auch um den unter Abstandsregeln durchgeführten CDU-Kreisparteitag für übertrieben halte, könnte ich eventuell den jeweiligen Protagonisten einen "Bärendienst" erweisen, wobei man wissen sollte, dass dies einer Fabel entstammen soll, in der ein solches Tier versehentlich seinen Herrn erschlug, weil es ihm lästige Insekten vom Hals halten wollte.

Denn auch als Kolumnist wird man mit "Argusaugen" beobachtet, wobei es heutzutage eher nicht die hundert niemals schlafenden Augenpaare des griechischen Ungeheuers "Argos" sind, die alles streng überwachen, sondern sehr häufig die erregungs- und schreibfreudigen Diskutanten im Internet, die gerne mal "das Kind mit dem Bade ausschütten", wobei doch selbiges schon längst "in den Brunnen gefallen ist", weshalb es "vergebene Liebesmüh'" sein dürfte, wenn jeder seine "Pappenheimer" aktiviert, um etwas zu entfachen, was sich dann letztendlich doch nur als "Sturm im Wasserglas" entpuppt.

Und irgendwie bin ich ganz froh, dass es immer wieder Leute gibt, die bereit sind, etwas zu entscheiden und etwas auf die Beine stellen, wissend, dass es auch Kritik geben wird und man gerne mal "vom Hölzchen aufs Stöckchen" kommt, während man doch eigentlich gemeinsam daran arbeiten sollte, dass das große Ganze nicht ausgeht wie das "Hornberger Schießen".

Keine Sorge, ich habe keineswegs "Kreide gefressen" und ermahne mich selbst immer wieder: "Holzauge, sei wachsam". Aber heute ist Montag, und ich bin sicher: Viele von Ihnen haben wie ich derzeit ganz andere Sorgen und kennen sicher die Geschichte mit dem Sack Reis in China.

Dies schreibt frank & frei

Ihr Frank Mignon