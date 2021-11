frank & frei

Jetzt teilen:

Liebe Leserinnen und Leser,

während ich heute diese Zeilen schreibe, läuft im Fernsehen "Bares für Rares". Und ich kann mich nicht nur wegen Frau Doktor Heide Rezepa-Zabel und ihren tollen Outfits nicht mehr wirklich auf meine Arbeit konzentrieren. Nahezu jeder hat zu Hause irgendwelchen Kram, der im Grunde wegkönnte. Der Reservistenkrug von Onkel Heinz, die viel zu große Vase, die Tante Gerda mal zur Konfirmation mitgebracht hat, das Wandbild mit dem Schattenriss von Alt-Wuppertal oder das Blechspielzeugset, das mehr bewundert als benutzt wurde: All das sind die Gegenstände, die dann entweder auf dem Flohmarkt landen oder mit etwas Glück von Horst Lichter vor der Kamera bei "Bares für Rares" besprochen und hoffentlich für mehr als "Achz'sch Euro" den Besitzer wechseln. Ich gehöre ja zu der "Lego-Bau-Generation" und bewundere immer noch die Erfinder von Fernsehsendungen, die auf ganz einfachen Ideen aufbauen. Ob es das "heitere Beruferaten" mit Robert Lembke war oder "Genial daneben" mit dem großartigen Hugo-Egon Balder: Es müssen nicht immer Fontänen in die Luft schießen und Menschen aus Hubschraubern springen, um uns Zuschauende zu fesseln. Formate wie "Bares für Rares" appellieren an Instinkte, die wir doch im Grunde alle in uns tragen. Jeder freut sich, wenn der Dachboden von Krempel befreit wird, die meisten von uns können eine kleine Geldspritze gut gebrauchen und noch dazu will man ja irgendwie erleben, wie sogar Experten sich entweder mal irren oder die Händler vielleicht sogar viel zu viel hinblättern, obwohl das Kaffeetassenset nicht aus der Kaiserzeit, sondern nur von "Kaisers Tengelmann" stammte. Wobei der wahre Tummelplatz für den nutzlosen, aber höchst sinnvollen Krempel immer noch der Flohmarkt ist. Ich gebe zu, dass mir dafür ein wenig der Sinn fehlt, bewundere aber diese Einrichtung schon alleine wegen der Leute, die dort hingehen. Denn im Grunde geht es doch meist darum, dass Sachen, die irgendwo herumstehen, den Besitzer wechseln, um dann an einem neuen Platz herumzustehen. Bevor ich jetzt einen Shitstorm von überzeugten Sammlern bekomme: Ja, ich weiß, es gibt auch Dinge, die nur der Verkäufer nicht mehr braucht und die beim Käufer sofort wieder verwendet werden, aber die wahre Kunst dieser Art des Verkaufens ist es doch, die potentiellen Kunden derart heißzumachen, dass sie etwas kaufen, von dem sie nicht wussten, dass sie es brauchen, bis sie es gesehen haben. Wenn es nach mir ginge, müssten alle Studierenden im Bereich Marketing ein mehrwöchiges Praktikum auf Flohmärkten absolvieren, denn wer den Reservistenkrug nicht ehrt, ist des Social Media nicht wert. Wie stelle ich meine Angebotspalette effektvoll auf? Wie wecke ich das Interesse, ohne zu aufdringlich zu sein? Wie verhalte ich mich in Verhandlungen? Wie reagiere ich auf diesen furchtbaren Satz: "Danke, ich überlege es mir noch"? Wissen Sie was, ich lasse das heute mit der Kolumne und gehe gleich mal in den Keller. Da findet sich sicher was. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.

Ihr Frank Mignon