Frank Kontz führt Wetzlarer FDP-Ortsverband

Hans-Otto Kneip, bis 2016 insgesamt 14 Jahre lang stellvertretender Regierungspräsident in Gießen, konnte für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD mit der Theodor-Heuss-Medaille in Gold ausgezeichnet werden. Der 69-jährige Kneip trat 1969 in seiner Heimatstadt Bad Vilbel in die FDP ein, wo er im Ortsverband sowie im Wetteraukreis politisch tätig war.

Nach dem Jurastudium in Frankfurt war er ein Jahr lang stellvertretender Justiziar des Deutschen Fußballbundes, ehe er in den Dienst des Landes Hessen trat.

Von 1980 bis 2002 war Kneip Leiter der "Allgemeinen Landesverwaltung" beim Lahn-Dill-Kreis.