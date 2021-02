Franks drei Minuten: Der etwas andere Faschingsdienstag

Kolumnist Frank Mignon. Foto: Frank Mignon, Grafik: Steinhaus

WETZLAR - Heute ist Faschingsdienstag. Können Sie sich erinnern, was Sie heute vor einem Jahr gemacht haben? Mussten Sie zur Arbeit oder hat Ihnen der gnädige Chef einen Tag freigegeben? Gehören Sie eventuell sogar zu jenen, die bei "Blechmittag" ihres Karnevalsvereins zum Frühschoppen mit ausgiebigem Orden-Verleihen angetreten und anschließend schwer behängt, aber feuchtfröhlich von diesem hochoffiziellen Anlass singend durch die Gassen Richtung Stammkneipe lustwandelten?

Haben Sie sich mit Freunden, Kollegen oder im Idealfall einer der seltenen Kombinationen beider Gattungen getroffen, um in Gaststätten oder auch mal einfach so auf der Straße zu feiern? Haben Sie vielleicht abends noch eine Party besucht? Waren Sie beim traditionellen "Federziehen", bei dem der aktuelle Prinz sich nicht nur seines Kopfschmuckes, sondern vor allem auch seiner liebgewonnenen Privilegien entledigen und ins bürgerliche Leben zurückkehren muss?

Oder gehören Sie zu Jenen, die lieber vor dem heimischen Fernsehgerät sitzen und sich wundern, dass auf allen Kanälen der "Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands" Fremdensitzungen übertragen werden, teilweise aus Regionen und Ortschaften, bei denen man sich wundert, warum es dort "Fremdensitzungen" gibt, wo doch zu vermuten ist, dass zumindest freiwillig dort niemals ein Fremder vorbeikommen dürfte, geschweige denn, um sich hinzusetzen.

In diesem Jahr ist alles anders. Bewundernswert sind die Online-Aktivitäten vieler Vereine, die seit einigen Tagen den Frohsinn via Internet in die Wohnzimmer transportieren und zumindest ein klein wenig des in diesen Krisentagen schmerzlich vermissten närrischen Treibens unter die Leute bringen. Sogar unser Oberbürgermeister ist mit einer Sondersendung "Fasching aus der Rathaus-Kantine" präsent und mit "Es regnet Konfetti" haben unsere "Hermannsteiner Buwwe" einen Überraschungshit im Internet gelandet, was beweist, dass der alte Satz von Monaco Franze immer noch gilt: "A bisserl was geht immer".

Sollten Sie also Entzugserscheinungen haben, dann durchstöbern Sie doch mal dieses geheimnisvolle "World Wide Web" nach den kuriosesten und heitersten Online-Fasching-Videos.

Ich finde es trotz aller Freude über die Kreativität der Akteure und die tollen Möglichkeiten unserer Technik-Dienstleister immer noch ein wenig bedrückend, wenn ich in den Videos die Familien und Paare mit Pappnasen und Perücken vor ihren heimischen Webcams sitzen und freundlich mitschunkeln und singen sehe, beschleicht mich doch der Verdacht, dass die meisten von ihnen sich noch gar nicht bewusst sind, dass wir noch sehr lange auf unsere üblichen Feiergewohnheiten verzichten müssen, sollten uns außer Lockdowns und Kontaktbeschränkungen bis zum Herbst nicht doch noch weitere Mittel der Virusbekämpfung wie elektronische Kontaktverfolgungen, ausreichend Raumlüfter und konsequenter Datenaustausch zur Verfügung stehen.

Dabei mache ich der Regierung gar keinen echten Vorwurf, dass sie bei der technischen Innovation nicht mehr Gas gibt, denn wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern spreche, bekomme ich immer noch sehr häufig zu hören, dass wir ja nur noch ein bisschen durchalten müssten und dann hoffentlich bald alles wie früher sei. Manche sprechen gar schon von Veranstaltungen im Herbst und ich kann dann nicht anders, als diesen einen freundlichen, mitleidigen und betont großherzigen Blick aufzusetzen, den ich mir in der Erziehung meines Sohnes antrainiert habe.

Dabei würde ich viel lieber die Wahrheit sagen, nämlich, dass es ohne die eben erwähnten technischen Innovationen auch im nächsten Jahr noch keinen Karneval samt Kneipentouren und ausgelassenem Weiberfasching im überfüllten Saal geben wird. Stellen Sie sich mal vor, die Bevölkerung würde sich dessen bewusst. Dann entstünde vielleicht ein klein wenig mehr konstruktiver Druck auf unsere Gewählten, sich zusätzlich zum sehr einfachen, aber extrem teuren Mittel des fortwährenden Lockdowns noch andere Methoden einfallen zu lassen.

Na ja, vielleicht liest das hier ja jemand. Ich bin derzeit ganz gut zu erreichen für Rückfragen. Schließlich gibt es ja keine Auftritte mehr.