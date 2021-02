Franks drei Minuten: Die konjunktivische Fastnacht

Kolumnist Frank Mignon. Foto: Frank Mignon, Grafik: Steinhaus

WETZLAR - Gelegentlich muss ich an meine Deutschlehrer denken. Auf der August-Bebel-Schule waren es unvergessene Größen wie Adolf Bill und Hans-Martin Wagner, die versucht haben, unserer aus Niedergirmeser Arbeiterkindern und Naunheimer Grundstückserben-Nachwuchs bestehenden Klasse ordentlich Schreiben und Textverständnis beizubringen.

Auf der Goetheschule durften sich ebenfalls zwei kompetente Lehrkräfte um die Ausbildung meiner germanistischen Kompetenz kümmern, die konservative Frau Stiller und, wie schon öfter erwähnt, der bedeutende und eher linke Literaturpapst und Staatsphilosoph Nils Rüdiger.

Da ich Letzteren schon mal in meinen Montagskolumnen erwähnt habe, soll es heute meine Deutschlehrerin der 11. Klasse sein, denn auch Frau Stiller hat meine Schreibtätigkeiten viel stärker geprägt, als ich mir das damals hätte vorstellen können.

Zum einen mahnte sie, sobald man das Wörtchen "man" verwendete, stets mit Strenge an, doch bitte "Ross und Reiter" zu nennen. Das habe ich mir ebenso gemerkt wie ihr Hinweis, doch bitte nach Möglichkeit korrekte Konjunktive zu verwenden und nicht dauernd Ersatzwörter wie "würde" einzufügen. Der Konjunktiv ist die sogenannte "Möglichkeitsform" und es ist schade, dass diese sehr elegante Ausdrucksweise fast völlig aus dem Alltag zu verschwinden scheint.

Insofern ergeht es ihm wie dem "Türaufhalten für Damen" oder dem Stoff-Taschentuch. Darum will ich nun mal versuchen, die aufgrund der Pandemie auf einige wenige Online-Events geschrumpfte Fassenacht konjunktivisch korrekt zu beschreiben:

Liebe Närrinnen und Narrhallesen, wie schön wäre es, säßen wir anstatt vor einem handelsüblichen Computer gemeinsam in einer festlich geschmückten Narhalla. Die Musik spielte schmissige Weisen, die Garde tanzte, die Stimmung kochte und die Getränke flössen.

Gut gelaunt genössen wir deftige Bratwurst und saftige Brezeln, die die Küche uns büke, wobei auch nicht das frische kühle Bier fehlen dürfe, dass uns der Wirt meisterhaft ausschenkte, sofern wir uns nicht lieber dem Wein zuwendeten, den uns die fesche Kellnerin überbrächte. Heitere Büttenreden erfreuten unser Gemüt und sicher trügen wir unsere gute Stimmung weit in die nächsten Tage hinein, so dass auch Arbeitskollegen davon profitierten. Leider müssen wir derzeit Abstand halten, denn es wäre nicht auszudenken, was passierte, wenn das Virus sich auf einer Sitzung ungehindert ausbreitete, so dass die Krankenhäuser schwitzten.

Wenn nun die Regierungen in Berlin und Brüssel bedächten, was geschehen könnte, bekämen wir das mit den Impfungen nicht hin, wäre mir schon viel wohler und ich wiegte mich in Sicherheit. Wenn jetzt noch unsere Kanzlerin ihren Ruhestand verschöbe, erneut anträte und Armin Laschet seine Ambitionen aufs Kanzleramt begrübe, fühlte ich mich gleich viel besser.

Sie müsste ja nicht volle vier Jahre durchziehen, es reichte schon, sie bliebe bis zum Ende der Krise und beruhigte uns weiterhin mit ihren unterkühlten Auftritten, die sie ja da noch hielte, wenn sie nicht in Ruhestand ginge. Träte dies ein, so riefe ich ihr gerne ein dreifaches "Helau" zu, Den Ausmarsch verschöben wir ja dann auf später.