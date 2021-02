Franks drei Minuten: Die Tücken der Videokonferenzen

Kolumnist Frank Mignon. Foto: Frank Mignon, Grafik: Steinhaus

WETZLAR - In Zeiten der Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen wird dem pflichtbewussten Staatsbürger einiges abverlangt. Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger stellt schon das tägliche Zusammensein mit dem Lebenspartner eine gewaltige Herausforderung dar und ich erinnere mich gerne an Loriots "Pappa ante Portas" und die Szene, in der der überraschend vorzeitig pensionierte Heinrich vormittags in sein Haus zurückkehrt und seine Gattin voller Schrecken fragt: "Was machst du denn hier?", worauf er wahrheitsgemäß mit "Ich wohne hier" antwortet, nur um darauf hören zu müssen: "Aber doch nicht jetzt um diese Zeit".

Homeoffice kann Leben retten, aber auch Ehen gefährden. Wenn der Gatte zufällig mithört, wie die Ehefrau in ihrem Beruf als Leiterin des Controllings eines Kreditinstitutes am Computer sitzend in ihr Headset "Der dritte Stock macht nur Verluste, da muss Personal abgebaut werden" ruft, können schon mal Illusionen zerstört werden. Und was machen eigentlich die selbsternannten Machos, die ihren Partnerinnen jahrelang vorgegaukelt haben, dass im Betrieb alle nach ihrer Pfeife tanzen, wenn dann zu Hause bei der Videokonferenz außer "Ja, Chef" und "Ich sehe das so wie der Betriebsrat" von ihnen nichts Revolutionäres zu hören ist? Da können Welten zusammenbrechen.

Und mal ehrlich: Wie peinlich ist es für den passionierten Heimwerker, wenn die Familie mitbekommt, dass ausgerechnet er der letzte ist, der bei der Zoom-Konferenz zu hören ist, weil er den Mikrofonbutton wieder nicht gefunden hat?

Digitale Meetings sind gnadenlos, denn die allseits beliebten kleinen non-verbalen Ausdrucksmittel des realen Lebens verlieren zunehmend an Wirkung. Es mag zwar wahnsinnig cool sein, als letzter ganz relaxt in einen Konferenzraum zu schreiten, aber es ist eher peinlich, als einziger vor der Webcam noch am Licht, den Bildeinstellungen und am Tonsignal zu fummeln, weil man den Termin verbummelt hat. Außerdem fallen viele der in Sitzungssälen bewährten Dominanz- oder Missfallensgesten in der digitalen Welt ebenfalls weg; das "Nach-Hinten-Lümmeln-mit-Arm-auf-der-Rücklehne" ebenso wie das Hochziehen der Augenbrauen oder Flüstern zum Sitznachbarn mit anschließendem gemeinsamen Grinsen, während die Einkaufsleiterin spricht.

Auch das sanfte Stören der Wortmeldungen oder Referate unbeliebter Kollegen durch Fragen wie "Jemand Kaffee?", "Gib mal die Kekse" oder "Ist noch Wasser da?" ist digital nicht anwendbar, ebenso wie man virtuell nicht so gut sehen kann, wenn die Abteilungsleiterin während eins langweiligen Vortrages mehrfach auf die Uhr schaut. Und wenn es noch etwas gibt, das per Videoübertragung einfach nicht funktioniert, dann ist es das "ins-Wort-fallen", weil es durch die leichte Verzögerung immer zu einem völligen Durcheinander des Tones führt und anschließend beide Kontrahenten blöd dastehen.

Eigentlich ist doch diese digitale Form der Kommunikation eine wunderbare Sache, weil sie alles auf das Wesentliche eindampft, alles Menschliche und Unmenschliche auf ein Mindestmaß herunterschraubt. Und außerdem reicht ein Druck auf den Aufnahmebutton und schon bleibt in Bild und Ton für die gesamte Nachwelt erhalten, was eigentlich schon für diesen kleinen Kreis zu peinlich war, was zu einer gewissen Disziplinierung bei der Wortwahl führen dürfte.

Also, liebe Nutzer der digitalen Kommunikation: Bleibt immer schön anständig, redet nur, wenn ihr dran seid, loggt euch am besten schon zehn Minuten vorher ein, checkt Eure Hardware und vor allem: Seid immer schön nett zu Eurer IT-Abteilung oder Eurem Computer-Nerd im Freundeskreis, denn mag er auch damals in der Studenten-WG der einzige ohne Freundin gewesen sein, so ist er heute in dieser schönen neuen Welt der einzige, der weiß, wie dieser ganze Kram hier funktioniert. Und mal ehrlich: Freundinnen kommen und gehen, aber Dein Zugangscode bleibt.