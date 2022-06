Franks drei Minuten: Ey cool, Alter!

Foto/Montage: Mignon/Sonneborn-Stahl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Im Laufe meiner Lebenszeit kamen die Modewörter und gingen wieder. Sprach man in der Vorgängergeneration noch vom „steilen Zahn“, wenn man seiner Begeisterung über das Erscheinungsbild attraktiver Mitmenschen Ausdruck verleihen wollte, so wurde dies in meiner Jugend durch „geiler Typ“ abgelöst, wobei das Adjektiv in den 80ern nicht nur durch den Hit der musikgeschichtlich unbedeutenden Popgruppe „Bruce & Bongo“ in aller Munde war und sogar dafür sorgte, dass der Song in einigen Radiostationen nicht gespielt werden durfte.

Irgendwie muss ich jene Lautverschiebung verpasst haben, in deren Zuge das Wörtchen „cool“ Einzug in unsere Sprache fand. Aber so geschah es, dass plötzlich nicht nur die lässigen Typen „cool“ waren, sondern auch alles, was irgendwie gut oder gar bewundernswert erschien.

Angesichts unseres derzeitigen Bundeskanzlers bin ich ein wenig verunsichert. Er wirkt meist so, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen, antwortet bei Pressekonferenzen auf Alles, nur nicht auf die gestellten Fragen und sein Gesicht hält dicht. Ist das nun cool oder nicht? Ganze Expertenrunden streiten über die Frage, ob die aggressive Verschlossenheit des Hanseaten nun Ausdruck seiner überlegenen Entspanntheit ist oder vielmehr verbergen soll, dass er auch nicht weiß, wo es lang geht.

Verknüpfte Artikel

Das ist nämlich die unerwünschte Nebenwirkung mancher Coolness: Sie kann auch leicht als Arroganz gewertet werden. Wir hatten auch so einen Mitschüler, aus dem man nichts herausbekam und der immer so schaute, als durchblicke er alle relevanten Vorgänge um sich herum. Erst viel später wurde uns klar: Er spielte den Lenny Kravitz nur deshalb, weil er keine Ahnung hatte und extrem unsicher war.

Ich würde nur ungerne irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen, dass Olaf Scholz abends heimlich vor lauter Nervenflattern große Stücke aus seinem Schreibtisch gebissen hat, weil am nächsten Tag eine Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten anstand. Echte Coolness wird nämlich nur dann akzeptabel, wenn sie sich aus einer tatsächlich vorhandenen Überlegenheit speist oder zumindest darauf basiert, dass jemand gut vorbereitet den Durchblick und somit nichts zu befürchten hat.

Ein bisschen Bazooka und der Gebrauch des Wortes „Zeitenwende“ in Verbindung mit 100 Milliarden machen noch keinen Steve McQueen. Mein 15jähriger Sohn verwendet übrigens ganz neue Modeworte. Und wenn ich auch grundsätzlich Sympathie für unaufgeregte Gelassenheit habe, so hoffe ich doch, dass der Kanzler weiß, was er tut. Denn von „cool“ oder „krass“ zu „cringe“ ist es oft nur ein kleiner Schritt.