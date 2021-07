Franks drei Minuten: Ihr habt uns die Triolen gegeben

Frank Mignon. Foto: Frank Mignon; Grafik: Steinhaus

WETZLAR - Manche Sänger haben einfach den "Swing", den "Soul" oder den "Blues", egal, was sie von sich geben. Dabei kommt es nicht immer auf die geraden Töne an, sondern auf dieses gewisse Etwas zwischen Toneinsatz, Tonende und nächstem Ton. Bill Ramsey, ein amerikanischer Soldat im deutschen Nachkriegs-Auslandseinsatz, brachte den Swing in den deutschen Wirtschaftswunderschlager. Unterstützt durch seinen Förderer, den Komponisten und Produzenten Heinz Gietz, wurde Ramsey zum Botschafter des amerikanischen Sounds im deutschen Schlager und wenn man seine meist ironisch-komödiantischen Gassenhauer mit Verstand hört, dann schieben nicht nur bei "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" die Begleitband samt Sänger die Lautsprechermembrane noch heute eindrucksvoll nach vorne, so dass man versucht ist, nicht nur sich diese Nummer mit einem englischen Text vorzustellen, sondern auch dem Interpreten zu wünschen, nicht dieser Unsitte der deutschen Schlagerwelt Folge leisten zu müssen, alles Jazzige immer durch hinzugefügte Albernheiten genießbar machen zu müssen. Aber sei's drum, das Leben meinte es gut mit dem eingebürgerten Ramsey und schenkte ihm nach der Schlager- und Musikfilmkarriere viele Jahre als Jazz- und Bluessänger mit den besten Orchestern und Musikern des Landes sowie als Jazz-Dozent an der Hochschule. Besonders seine Aktivitäten in der Talentförderung, die er schließlich auch im Fernsehen mit der Moderation des "Talentschuppens" krönen sollte, waren legendär, sogar Kollegen aus unserer Region verdankten ihm Ende der 70er Jahre entscheidende Kontakte auf dem Weg zur ersten Langspielplatte. Man mochte ihn irgendwie und freute sich, wenn er mal wieder irgendwo zu sehen und zu hören war. Angesprochen auf die häufig eher seicht anmutenden Schlager der Wirtschaftswunderzeit antwortete er mal sinngemäß: "Hören sie mal genau hin. Wir wurden von den besten Orchestern begleitet, die Arrangements waren fabelhaft. Da swingt und groovt es." Vielleicht sollten wir uns wieder mal die alten Scheiben gönnen, lassen wir uns von "Mimi" oder der Pariser "Pigalle" erzählen und staunen über das ausgefeilte Rhythmusarrangement der "Zuckerpuppe". Denn sind wir mal ehrlich: Nicht alle englischsprachigen Texte von sogenannten Jazzstandards haben die Qualität eines Cole-Porter-Werkes und wenn ich beispielsweise versuche, unmusikalischen Menschen einen Swing- oder Shuffle-Rhythmus zu erklären, nutze ich häufig die Zeile "Ohne-Krimi-geht-die-Mimi". Versuchen Sie es mal, ganz ohne Gesang, nur rhythmisch im Takt sprechen und immer wiederholen, der swing stellt sich fast automatisch ein. Dankeschön Bill Ramsey, mach's gut. Und falls es wider Erwarten doch einen Himmel gibt: Grüß Paul Kuhn, Hugo Strasser, Horst Jankowski und all die anderen von uns. Ihr habt dem Rhythmus unseres Landes die Triolen sowie die "2" und die "4" hinzugefügt. Das sollte doch nun wirklich reichen.