Franks drei Minuten: Zusammen wird ein Schuh draus

Unser Kolumnist Frank Mignon. Foto: Frank Mignon/Bearbeitung: Sonneborn-Stahl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Im Grunde hatte ich schon immer eine Schwäche für die Sozialdemokraten. In meiner Kindheit waren in unserer Straße in Niedergirmes die Sozis ohnehin gesetzt. Und obwohl ich seit Erreichen des Wahlalters immer wieder taktisch gewählt und meine Stimmen verteilt habe, hatten die Roten immer einen kleinen Vertrauensvorschuss, der sich aus dem Erlebten in meiner Kindheit speiste.

Derzeit erleben alle Parteien, aber meiner Erfahrung nach besonders SPD und Grüne, gerade ein Phänomen, das ich als Halbgebildeter „umgekehrte Schuldzuweisung“ nennen würde. Konnte man ansonsten immer darauf bauen, dass „die da oben“ meist die zu kritisierenden Überflieger sein müssen, während die fleißigen Leute an der Basis das Herz am rechten Fleck haben, so zeigte sich schon nach dem Habeck‘schen Talkshowdesaster, dass seine Bodentruppen immer noch ordentlich gegenüber den Bäckern und anderen Kleinselbständigen nachlegten, obwohl der Minister ganz sicher schon längst bereute, was er zum Thema Insolvenzen von sich gegeben hatte.

Aus meiner sozialdemokratischen Community kommen seit einiger Zeit so merkwürdige Postings auf Facebook, die mit Grafiken und Statistiken nachzuweisen versuchen, dass es uns ja doch nicht so schlecht gehe, wie es die BILD-Zeitung propagiert. Einmal machte eine Aufstellung die Runde, der man entnehmen konnte, dass unsere Kraftstoffpreise im internationalen Vergleich ja doch nicht so hoch seien, dann wiederum war es eine Inflationstabelle, der ich entnehmen konnte, dass ich mich doch bitte mal nicht so haben solle, wenn ich mir Sorgen um die Preissteigerungen in unserem Land mache, weil es ja anderswo noch schlimmer sei.

Verknüpfte Artikel

Mögen diese Einzelgrafiken für sich genommen auch stimmen, so vergessen meine eifrigen Regierungs- und vor allem Kanzlerunterstützer dabei völlig, dass wir derzeit eben nicht nur mit hoher Inflation oder hohen Energiepreisen zu kämpfen haben, sondern mit allem gleichzeitig.

Dazu muss man berücksichtigen, dass sehr viele Mitmenschen im Land immer noch an den Folgen der Corona-bedingten Einkommenseinbrüche zu kämpfen haben, ob diese nun durch Arbeitsverbote oder Kurzarbeit in der Krise stammen oder, wenn man Inhaber eines Betriebes ist, auch daher rühren, dass man Aufträge wegen fehlender Fachkräfte oder Aushilfen schlichtweg nicht annehmen kann.

Liebe sozialdemokratische Freunde: Es ist rührend, dass ihr eure Regierung verteidigt, aber so wird das nichts. Man muss schon das gesamte Bild im Blick haben und ich bin sicher, dass es euren gewählten Mandatsträgern nicht gefällt, wie ihr mit solchen Postings ganze Teile der Bevölkerung quasi als „Jammerlappen“ beschimpft. Wenn ein Schwerverletzter mit mehreren Knochenbrüchen und Prellungen vor einem Arzt liegt, dann nützt es eben nichts, wenn man ihn damit zu trösten versucht, dass sein gebrochener Daumen doch nicht so schlimm sei.

Ihr erweist gerade eurer eigenen Regierung und dem an sich nicht uninteressanten Ampel-Projekt einen Bärendienst. Also, bitte lasst das.