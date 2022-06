Franks drei Minuten: Zwischen Helmut Schmidt und Inge Meysel

Foto/Montage: Mignon/Sonneborn-Stahl

WETZLAR - Ehemalige Staatsoberhäupter und Regierungschefs haben es schon irgendwie gut. Sie müssen nicht mehr täglich zu allem etwas sagen und schon gar nicht über alles informiert sein. Und doch hört das ganze Land, vielleicht sogar die ganze Welt, andächtig zu, wenn sie dann mal etwas sagen. Altkanzler Helmut Schmidt perfektionierte seine Rolle als "Gewissen der Nation", indem er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt konsequent von allen politischen Ämtern fernhielt und bald schon Herausgeber der bedeutendsten Wochenzeitung des Landes wurde. Er schrieb Bücher, hielt Vorträge und nach einigen Jahren versöhnte sich sogar seine Partei mit ihm, hatte sie doch einst wegen des NATO-Doppelbeschlusses mit dem ehemaligen Wehrmachtsoffizier gefremdelt.

"Der Schmidt ist gut, er ist nur in der falschen Partei" war ein geflügeltes Wort bei Konservativen, und nicht nur die Demonstranten im Bonner Hofgarten inklusive dem Heiligen der Sozialdemokratie Willy Brandt, sondern auch die Liberalen verweigerten dem Hanseaten Schmidt ihre Gefolgschaft, obwohl Letztere noch auf dem Ticket "Für eine Regierung Schmidt/Genscher" in den Wahlkampf gezogen waren.

Helmut Kohl blieb diese Heiligenverehrung zunächst verwehrt, wurde er doch durch die Spendenaffäre inklusive seiner Weigerung, die Namen seiner Geldgeber zu nennen, zur "Persona non grata" in seiner Partei, was umso tragischer war, da es aller Wahrscheinlichkeit nach diese angeblichen "Spender" nie gegeben hat und Kohls Verschwiegenheit nichts anderes war als die Vertuschung jahrelang vorhandener schwarzer Kassen seiner Partei. Nun gut, er hat sich nie persönlich daran bereichert, alles geschah für die Partei, ein Vorwurf, den man Angela Merkel nicht wirklich machen konnte, denn man konnte sich des Eindruckes nicht erwehren, dass ihr Parteibeitritt eher zufällig passierte.

Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die späten TV-Auftritte von Inge Meysel, bei denen sie mit frechen Antworten ihre Gastgeber ganz schön ins Schwitzten brachte. So ähnlich muss sich der ehrenwerte Kollege gefühlt haben, der gestern Abend im Berliner Ensemble die Altkanzlerin befragen durfte und gemeinsam mit dem entzückten Publikum eine überschaubar gut gelaunte, aber völlig mit sich im Reinen scheinende Ruheständlerin erlebte, die nicht im Traum daran dachte, sich übermäßig kritisch hinterfragen zu lassen. Nein, Frau Merkel hat nichts wirklich falsch gemacht, zumindest sieht sie das so. Alles ließ sich irgendwie aus den Notwendigkeiten der jeweiligen Situationen gut begründen.

Aber vielleicht war das der eigentliche Knackpunkt ihrer Kanzlerschaft: Die fehlende große Linie, die Abwesenheit größerer Ziele über die Notwendigkeiten pragmatischen Handelns hinaus. Uncharmant und unoriginell war der Auftritt gewiss nicht und nicht nur ich erhoffte mir meinen "Helmut-Schmidt-Moment" der tiefen Einsicht in die Welt und ihre Zusammenhänge. Dieser sagte einmal, dass Politik für ihn "pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken" bedeute, was seinen anderen berühmten Satz, dass "wer Visionen habe, zum Arzt gehen solle" erst wirklich vervollständigt.

Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber gestern Abend schwebte weniger Helmut Kohl und erst recht wenig Helmut Schmidt durch das Auditorium des ehrwürdigen Theaters, sondern viel "Mutter der Nation". Und obgleich wir unsere Mütter ehren, achten und möglichst gut behandeln sollten, so wissen wir doch insgeheim längst, dass viele unserer schlechten Eigenschaften und Probleme auch auf deren Fehler und Versäumnisse zurückzuführen sind. Aber vielleicht war die Kanzlerschaft Merkels nichts anderes als ein Abbild des Landes während ihrer Regierungszeit samt dem Unwillen, sich den Realitäten der Welt zu stellen und über kurzfristige Lösungen hinaus zu denken. Aber sei's drum, spannend war es doch gestern Abend. Aber das waren die Auftritte von Inge Meysel damals auch.