Frau in der Wetzlarer Colchesteranlage verletzt

Ein 27-Jähriger hat am Dienstagabend in der Wetzlarer Colchesteranlage eine Frau angegriffen und sie mit einer Scherbe verletzt.

WETZLAR - Ein 27-Jähriger soll am Dienstag in der Colchesteranlage eine 52-Jährige verletzt haben. Nach Angaben der Polizei saß die Frau gegen 18 Uhr auf einer Parkbank. Auf der Bank daneben saß ein Mann, der plötzlich aufgestanden sei. Er habe den linken Arm der Frau ergriffen und ihr vermutlich mit einer Scherbe einen etwa 1,5 Zentimeter langen Schnitt in den Unterarm zugefügt. Der Mann flüchtete, konnte aber von der Polizei noch in der Colchesteranlage festgenommen werden. Ein Rettungswagenteam versorgte die Wetzlarerin und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Ein Motiv für diese Tat ist derzeit nicht ersichtlich. Möglicherweise liegt die Ursache in einer psychischen Ausnahmesituation des Lahnauers. Sein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,24 Promille. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete seine polizeiliche Ingewahrsamnahme bis zum Mittwochmorgen an.