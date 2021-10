Frau stirbt bei Feuer in Wetzlarer Altenheim

57 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Helfer von Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstag zu einem Brand in einer Seniorenwohnung am Steighausplatz ausgerückt. Foto: Christian Keller

WETZLAR - Ein Feuer in einer Seniorenwohnung in einem Altenzentrum am Steighausplatz in Wetzlar hat am Donnerstag die Feuerwehr beschäftigt. Gegen 18 Uhr hatte der Brandmelder in der betroffenen Wohnung angeschlagen. Die Bewohnerin ist nach Angaben der Polizei im Zuge des Brandes ums Leben gekommen. Die Brandursache stand am Freitagvormittag noch nicht fest. Eine weitere Bewohnerin der Einrichtung musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

57 Feuerwehrleute der Wehren Innenstadt, Büblingshausen, Nauborn, Steindorf und Hermannstein waren im Einsatz, berichtete Stadtbrandinspektor Erwin Strunk. Rund um den Steighausplatz kam es zu Verkehrsbehinderungen.