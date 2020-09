Frauen sammeln für gute Zwecke

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Lions-Club Wetzlar Charlotte Buff hat zwar nur 23 Mitglieder. Diese arbeiten allerdings sehr rührig für gute Zwecke und haben in den zehn Jahren ihres Bestehens mit ihren Ideen schon vieles bewirkt. Eine davon ist der alljährliche Adventskalender, bei dem die Käufer auch noch etwas gewinnen können. Im vergangenen Jahr kamen dabei unter der Regie der jetzigen Past-Präsidentin Sabine Köhler stolze 9000 Euro zusammen, die für die Hospiz Mittelhessen gGmbH, die Diakonie Lahn-Dill und das Wetzlarer Frauenhaus zu gleichen Teilen bestimmt waren.

Die Umstände und nicht zuletzt die Corona-Pandemie waren Schuld, dass es bisher zu keiner Spendenübergabe kam. Am Montag war es nun soweit: Die aktuelle Präsidentin Sabine Zimmermann und ihre Vorgängerin trafen sich am Haus Emmaus mit Hospiz-Geschäftsführerin Monika Stumpf, dem Vorsitzenden der Diakonie Mathias Rau und Ingrid Winter vom Frauenhaus, um jeden mit 3000 Euro zu bedenken. Im Hospiz wird die Summe für „Charly&Lotte“, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, eingesetzt, an deren Gründung die Lions-Damen nicht ganz unschuldig waren. Die Diakonie investiert die Summe für die Finanzierung des Projekts „Verrückt? Na und.“ Und die Arbeit des Frauenhauses kann jederzeit finanzielle Unterstützung gebrauchen. Auch wenn die Spenden Verspätung hatten, waren sie herzlich willkommen und es gab ein Dankeschön von allen Empfängern. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Adventskalender geben, dessen Verkaufsmöglichkeiten noch besprochen werden müssen, da es keinen Apfelmarkt gibt. „Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig unseren Kalender und die Verkaufsstellen vorstellen“, versprach Sabine Zimmermann.