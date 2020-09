Freie Wähler Wetzlar bauen ihren Vorstand um

Wechsel bei den Freien Wählern: Andreas Viertelhausen (2. v. l.) folgt Harald Semler (r.) als Vorsitzender, 2. Vorsitzender ist Bernd Müller (l.). Dunja Boch ist Fraktionsvorsitzende. Foto: Freie Wähler

Wetzlar (red). Die Freien Wähler Wetzlar haben ihren Vorstand komplett umgebildet. Neuer Vorsitzender ist Bürgermeister Andreas Viertelhausen. Er wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Harald Semler gewählt.

Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde ebenfalls einstimmig Bernd Müller aus Dutenhofen gewählt. Er ist seit dem Jahreswechsel der Vertreter der Fraktionsvorsitzenden. Als neuer Vertreter der Schatzmeisterin wurde Thorsten Buseck gewählt.

Coronabedingt hatte die für Mitte März geplante Mitgliederversammlung verschoben werden müssen. Im Steindorfer Tannenhof eröffnete nun Harald Semler die Sitzung. Gemeinsam mit Viertelhausen als bisherigem 2. Vorsitzenden berichtete er über die Vereinsaktivitäten 2019 und 2020, darunter der Wechsel im Bürgermeisteramt von ihm auf Viertelhausen. Daraufhin waren auch Um- und Nachbesetzungen innerhalb der Fraktion und in den Ausschüssen und Kommissionen gefolgt. Semler dankte den Aktiven für ihren Einsatz.

Viertelhausen skizzierte unter anderem die das aktuelle Jahr prägenden kommunalpolitischen Themen in Wetzlar wie die Domhöfe und das Parkhaus Goethestraße.

Schwerpunktthemen für

die Kommunalwahl im März

Die Fraktionsvorsitzende Dunja Boch schilderte die Fraktionsarbeit und die Zusammenarbeit in der Koalition. Schatzmeisterin Renate Pfeiffer-Scherf legte den Jahresabschluss für 2019 vor. Ein weiteres großes Thema waren die Vorbereitungen auf die Kommunalwahl am 14. März 2021. Viertelhausen stellte die im Vorstand entwickelten Themen vor, vorbereitet wird die endgültige Listenaufstellung am 4. November.