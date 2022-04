Freitag auf Domplatz in Wetzlar: Benefizkonzert für Ukraine

David and the three Goliaths spielen zugunsten der Ukraine-Hilfe auf dem Domplatz. Foto: David and the three Goliaths

WETZLAR - Am Freitag, 22. April, steigt das Benefizkonzert "Wetzlar hilft!" für die Ukraine auf dem Wetzlarer Domplatz. Auf Initiative von Entertainer und Sänger Dirk Daniels haben er und Rainer Dietrich, Geschäftsführer Stadtmarketing Wetzlar, sowie Ben Dehmer, Inhaber der Firma CB Akustik aus Wetzlar, dieses Projekt gemeinsam ins Leben gerufen. "Da aktuell sehr viele Kriegsflüchtlinge zu uns nach Wetzlar und in den Lahn-Dill-Kreis kommen, ist hier dringend unsere Hilfe nötig", sagt Daniels.

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) sind am 22. April David & the three Goliaths, The Oldies und Mission2Party dabei. Die Moderation übernimmt Dirk Daniels. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und geht bis etwa 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Drei Bands spielen ab 19 Uhr

David & the three Goliaths haben Songs von den Eagles, CCR, Status Quo, Kings of Leon, U2, Peter Gabriel und mehr im Repertoire. The Oldies präsentieren handgemachte Rock-Musik der alten Schule. Von Klassikern der Rolling Stones, Beatles bis hin zu Rock-Krachern von ZZ-Top und Joe Cocker ist bei den Männern alles dabei. Die Partyband Mission2Party freut sich auf den Auftritt in Wetzlar, wenn auch der Anlass traurig ist.

An diesem Abend werden die Serviceklubs Rotary Club Wetzlar, Rotaract und Interact das Projekt unterstützen. Ihre Mitglieder wollen mit Spendenboxen auf dem Domplatz Geld einsammeln für die Ukraine-Hilfe. Die Spendenstände werden halbstündlich durchgegeben.

Gastronomen spenden Gewinne des Abends

Rainer Dietrich vom Stadtmarketing Wetzlar sagt: "Wir freuen uns über jede Spende und können natürlich auch ab einer Spendensumme von 100 Euro eine Spendenquittung ausstellen. Hier sind auch die Wetzlarer Unternehmen aufgerufen, sich tatkräftig zu beteiligen."

Die Inhaber der Gastronomiebetriebe am Domplatz - wie die Hauptwache, Abbruchbar, Ratsschänke, Café Dolce und der Wirt am Dom, sowie Event Caterer Thorsten van Elkan mit Unterstützung von Getränke Wallbruch - übernehmen an diesem Abend die Verpflegung für die Gäste. Alle dadurch erzielten Gewinne werden an die Ukraine-Hilfe des Lahn-Dill-Kreises gespendet.