Freude über 250 000 Euro

Jörg Süß und Marianne Rüdiger (r.) übergeben Jennifer Beckert-Best einen Büchergutschein. Sie hatte mit ihrem Kauf den Erlös von einer Viertelmillion Euro vollgemacht. Foto: Maren Bonacker

WETZLAR - Mit großer Spannung warteten am Samstag im Bücherturm der Kreuzkirche die Mitarbeiter auf Kundschaft. Etwa eine halbe Stunde nach der Öffnungszeit stand es dann fest: Jennifer Beckert-Best aus Waldsolms brachte mit ihrem Bücherkauf den Euro in die Kasse, der die Viertelmillion an Erlös vollmachte, und gewann damit einen Büchergutschein in Höhe von 50 Euro.

"Da trifft es genau die Richtige", freut sich das Team des Bücherturms, wissen sie doch alle, dass Jennifer Beckert-Best zu den treuen Kundinnen gehört, die regelmäßig im Turm nach Bücherschätzen stöbert. "Das ist für mich die beste Alternative neben dem Buchhandel, um mich mit Lesestoff einzudecken", erklärt die junge Frau, die sich besonders für englische Bücher, Krimis und Kunstbände interessiert. Aber das sei für sie nicht der einzige Grund, in den Bücherturm zu kommen. Ein wichtiges Argument sei die Nachhaltigkeit, erklärt sie. "Hier wird vielen aussortierten Büchern die Chance auf eine neue Bleibe gegeben. Das spart Papiermüll und ist ein tolles Beispiel für Wiederverwertung."

Seit klar wurde, dass es in der Gemeinde viele Menschen gibt, die ihre gelesenen Bücher gern weitergeben, ist die Menge an Büchern im Turm der Kreuzkirche stets gewachsen. Jeweils samstags zwischen 10 und 13 Uhr können Menschen ihre Bücher dort abgeben - und dafür andere erwerben. Nur einen Euro muss man für ein Buch bezahlen, Kinderbücher kosten sogar nur die Hälfte.

Bücherfreunde aus

ganz Hessen kommen

Alle Bücher werden nach Genres und Sprachen sortiert. So können interessierte Leser gezielt nach Gartenbüchern, Kochbüchern, Fantasy, Krimis oder Bildbänden suchen. Auch medizinische Fachbücher, Reiseführer, Lyrikbände und Romane in anderen Sprachen werden hier unkompliziert zugänglich gemacht. Der Erlös wird vierteljährlich sozialen Zwecken gestiftet, über die das Team jeweils am Jahresanfang abstimmt. Dazu gehören lokale Projekte und Vereine ebenso wie internationale Hilfsorganisationen. Dass der Bücherturm sich in den Jahren zu einer Institution gemausert hat, die auch Bücherfreunde aus weit entfernten Ecken Hessens samstags zum Bücherkauf nach Wetzlar lockt, freut das Team um Pfarrer Jörg Süß besonders.