Freunde fahren 1500 Kilometer mit dem Rad für kranke Kinder

Radtour von Wetzlar nach Portugal: Die Spendensammler Felix Janson (l.) und Lukas Geil bleiben nach diesem Trip im vergangenen Jahr diesmal in Deutschland. Foto: Lukas Geil/Felix Janson

Wetzlar/Marburg (fia). Vergangenes Jahr sind sie mit dem Fahrrad bis an die portugiesische Algarve gefahren, am Freitag starten Felix Janson aus Wetzlar und Lukas Geil aus Marburg eine zweite gemeinsame Radreise. Dieses Mal geht es quer durch Süddeutschland. Die beiden Grundschullehrer haben dabei ein klares Ziel vor Augen: möglichst viele Spenden für die Deutsche Kinderkrebsstiftung generieren.

"In unserem Berufsalltag erleben wir schon das ein oder andere, das uns betroffen macht", erläutert Felix Janson im Gespräch. "Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, betrifft das auch die Familie und das Umfeld", weiß der Pädagoge. Die Relevanz dieses Themas haben sich die beiden Freunde nun zum Anlass genommen, ihre Leidenschaft für das Radfahren einem gemeinnützigen Zweck zu widmen. Alle Spenden gehen dabei zu hundert Prozent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung.

Positiver Nebeneffekt des Radfahrens für den guten Zweck: "Ganz klar, die Reise als solche", sagt Janson.

Schöne Erinnerungen

machen Lust auf neue Reise

Die Tour startet am Freitagmorgen für die beiden Radler in ihren Heimatorten Wetzlar und Marburg, erster Treffpunkt ist Gießen. "Dann geht es los nach Fulda zu unserem ersten Zwischenstopp und weiter nach Würzburg, Nürnberg, München, Konstanz, Stuttgart, Mannheim und Wiesbaden", beschreibt Janson. In 14 Tagen werden die jungen Männer 1500 Kilometer zurücklegen.

Die notwendige Fitness für diese Tour haben die beiden. Jason verrät: "Ein besonderes Training hatten wir nicht. Da wir auch unsere vorherige Radreise so gut meistern konnten, sind wir, was die kleinere Tour durch Süddeutschland angeht, sehr zuversichtlich."

Janson und Geil, die sich im Studium kennengelernt haben, sind im Frühjahr 2019 mit dem Fahrrad nach Portugal gefahren (diese Zeitung berichtete). 5000 Kilometer haben die Sportler dabei zurückgelegt.

Die Vorbereitungen waren damals und sind auch dieses Mal vor allem von Organisatorischem geprägt. Schlafunterkünfte mussten bei Freunden und Bekannten im Vorfeld abgeklärt oder über eine Plattform gebucht werden. Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung übernehmen die Sportler selbst.

Auch die Planung der Spendenaktion war aufwendig. "Wir haben mit Flyern, Plakaten und im Internet kräftig auf uns aufmerksam gemacht", beschreibt Felix Janson. Schon im vergangenen Jahr brachten die Referendare eine Menge Erlebnisse mit nach Hause. Sie seien auf ihrem Weg nach Portugal vielen Menschen begegnet, die auf ihr Vorhaben offen und hilfsbereit reagiert haben. "Sei es eine Wegbeschreibung, Hilfen bei Reparaturen, kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten oder auch einfach nur sehr nette und inspirierende Gespräche - darauf freuen wir uns jetzt wieder," sagt Janson abschließend.

Die Tour durch Süddeutschland war eigentlich für das Frühjahr geplant, musste aber coronabedingt verschoben und nun auch verkürzt werden.