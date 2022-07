Fröbel-Schule überreicht Spenden an Flüchtlingshilfe

Schulleiterin Ina Leitner (hinten, l.), Lehrer und Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule überreichen den Scheck an die Leiterin der Flüchtlingshilfe Bettina Twrsnick (hinten, r.). Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Einen Scheck über 8036 Euro hat die Friedrich-Fröbel-Schule an die Flüchtlingshilfe Mittelhessen übergeben. Das Geld war bei einem Sponsorenlauf zugunsten ukrainischer Flüchtlinge zusammengekommen, erklärte die kommissarische Schulleiterin Ina Leitner. Bei dem Friedenslauf umrundeten sie insgesamt 1343 Mal das Stadion des RSV Büblingshausen. Jeder Kilometer wurde von Eltern und Verwandten gesponsert, sodass die große Summe zusammenkam.

"Es war unsere erste gemeinsame Aktion nach zweieinhalb Jahren Pandemie und alle haben sich stark für die Flüchtlinge eingesetzt", schilderte Lehrerin Martina Böger, die die Idee zu dem Sponsorenlauf hatte, alle Schüler und Lehrer machten mit. Manche Schüler sind trotz körperlicher Behinderung etliche Runden gelaufen. Der beste Schüler umrundete das Stadion 13 Mal. "Wir sind sehr stolz, dass wir so eine so hohe Geldsumme an die Flüchtlingshilfe übergeben können", sagte Leitner.

Mehrere Kooperationspartner der Schule stellten sich ebenfalls in den Dienst der guten Sache. Mit dem Lauf wollte die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie einer Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung ein Zeichen setzen für Kinder, die vor dem von Russland geführten Krieg gegen die Ukraine flüchten mussten.

Schulsprecherin Steffi (18 Jahre) freute sich über das gute Ergebnis. "Das war toll", sagte sie und hatte selbst sieben Runden geschafft. Ihre Stellvertreterin Lea Vorwerg (16) absolvierte acht Runden. "Für die Schüler mit Behinderung bedeuteten die Runden drei Mal so viel Anstrengung wie für Kinder ohne Beeinträchtigung", lobte Böger die Leistungen.

Die Leiterin der Flüchtlingshilfe Mittelhessen, Bettina Twrsnick, versicherte, dass das Geld geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugutekomme. Zum einen würden damit Angebote in den Schulferien finanziert. Zum anderen soll damit eine zweisprachige Kinderbetreuung unterstützt werden.