Fronleichnam in diesem Jahr ohne Prozession

WetzlarDas katholische Hochfest Fronleichnam wird auch in Wetzlar in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen begangen. Die traditionelle Prozession durch die Straßen der Wetzlarer Oberstadt entfällt. Damit wird eine 75-jährige Tradition unterbrochen. Denn bereits im Jahr 1945 trafen sich die Katholiken am Fronleichnamsfest in der Michaelskapelle und zogen, wenn auch in kleiner Prozession, rund um den Domplatz.

In diesem Jahr wird das Fronleichnamsfest mit einem festlichen Gottesdienst im Dom gefeiert. Er beginnt um 9.30 Uhr. Wegen der strengen Corona-Bestimmungen können höchstens 106 Gläubige daran teilnehmen. Sie müssen sich vorab im zentralen Pfarrbüro unter Telefon 0 64 41 - 44 55 80 anmelden. Dies gilt auch für die Vesper mit dem sakramentalen Segen, die um 17 Uhr im Dom beginnt. Am selben Tag findet um 10 Uhr in der katholischen St. Walburgis-Kirche in Niedergirmes ein Fronleichnamsgottesdienst statt. Auch dort ist eine Anmeldung im zentralen Pfarrbüro erforderlich.

Seit 2011 feierten die Katholiken der vier Wetzlarer Stadtgemeinden das Fest des Glaubens gemeinsam im Rosengärtchen. Nach der Eucharistiefeier zogen die Christen mit dem "Leib Christi" in Form einer geweihten Hostie in der Monstranz in einer feierlichen Prozession singend und betend durch die Straßen der Wetzlarer Oberstadt bis zum städtischen Altenzentrum, wo in dem kleinen Park ein Altar aufgebaut war. Dort hatten auch die Senioren Platz genommen, um zusammen mit der Prozessionsgemeinde zu singen und zu beten und den Segen Gottes zu empfangen. Danach zog die Prozession unter dem festlichen Geläut der Glocken weiter in Richtung Dom, um dort den Abschluss zu feiern.

Das katholische Hochfest Fronleichnam wird seit 1317 weltweit zehn Tage nach Pfingsten als Fest des Leibes und Blutes Christi gefeiert. In der heimischen Region war es die Äbtissin Gertrud vom Kloster Altenberg, die das Fest im 14. Jahrhundert einführte.

Immer wieder Auflagen

oder gar Verbote

Auch in der Chronik der Wetzlarer Domgemeinde lässt sich die Feier des Fronleichnamsfestes über einige hundert Jahre zurückverfolgen. Dort ist aber auch von Verboten und Einschränkungen zu lesen, die es den Katholiken untersagten, mit einer öffentlichen Prozession zu feiern. Besonders in der Zeit des Nationalsozialismus überwachten städtische Partei- und Ordnungskräfte die Einhaltung der Auflagen. Nach dem Jahr 1941 wurde die Prozession ganz verboten.