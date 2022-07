Frontalzusammenstoß auf B49 bei Garbenheim

Bei Garbenheim ist es auf der B49 am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Lotz

WETZLAR-GARBENHEIM - Auf der B49 bei Garbenheim ist es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Der Fahrer eines Mitsubishis, der in Richtung Gießen unterwegs war, hat laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Dort ist er mit einem Kleintransporter zusammengestoßen.

Beide Fahrer mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nichts Näheres bekannt. Die Garbenheimer Feuerwehr war mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort und musste einen der beiden Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Die B49 ist seither in Fahrtrichtung Wetzlar gesperrt.

