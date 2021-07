"Frühe Hilfen" begleiten (werdende) Eltern in ihrer neuen Rolle

Im Willkommenspaket finden Eltern Geschenke sowie Informationen über Angebote in der Stadt. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Eltern in ihrer neuen Rolle zu begleiten und zu unterstützen - das ist der Leitgedanke der "Frühen Hilfen in der Stadt Wetzlar". Seit zwölf Jahren wenden sie sich mit Angeboten an alle werdenden Eltern - auch in Niedergirmes. Dort gab es 2009 die ersten Willkommensbesuche - eine Premiere in der Stadt Wetzlar.

Birsen Krüger muss nicht lange überlegen. Auf die Frage, was ihre Arbeit als Koordinatorin der "Frühen Hilfen" in Niedergirmes so besonders macht, sagt sie spontan: "Niedergirmes ist wunderbar. Ich komme so gern in Kontakt mit Menschen, ich helfe gern." Seit sechs Jahren besucht Krüger Familien mit Neugeborenen in Niedergirmes, begrüßt das Baby mit einem großen Willkommenspaket und stellt die Angebote für junge Familien vor, die das Kinder- und Familienzentrum bereithält. "Jede Familie bekommt einen Terminvorschlag für den Willkommensbesuch. Natürlich ist das Angebot freiwillig und die allermeisten Familien nehmen es an. Bis ich mit meinem Paket vor der Tür stehe, vergehen etwa zwei Wochen. Die Kinder sind meistens sechs bis acht Wochen alt."

In den Willkommenspaketen finden die Eltern Informationen über die Entwicklung des Kindes, über Gesundheit und Ernährung, über die Angebote des Kinder- und Familienzentrums, Freizeitangebote sowie Beratungsangebote in Wetzlar. Außerdem gibt es Geschenke wie ein Kuscheltier und ein großes Bilderbuch, die durch Partner wie die Wetzlarer Bürgerstiftung oder Ikea zur Verfügung gestellt werden.

Ihre Arbeit sei eine durchweg positive, betont Krüger. Sie erinnert sich an viele Momente, in denen die Familien vor einem Besuch des Jugendamts Angst hatten und positiv überrascht waren über das nette Gespräch, die Hilfe und die Angebote. "Meistens stelle ich unsere Arbeit vor, biete Unterstützung und regelmäßigen Austausch an. Und ganz oft wird schon allein das als sehr hilfreich wahrgenommen." Sie will auch nach dem Besuch vor Ort sichtbar bleiben. So ist Krüger viel zu Fuß in Niedergirmes unterwegs, spricht Leute an, fragt nach dem Befinden und danach, ob sie etwas brauchen. "Das Allerwichtigste ist, dass man mit den Leuten in Kontakt bleibt." Für Krüger ist es besonders schön, Familien über mehrere Jahre zu begleiten und auch das wachsende Engagement zu sehen. "Manche Eltern haben es geschafft, eine eigenständige Gruppe ins Leben zu rufen und die Treffen über mehrere Monate im Kinder- und Familienzentrum Niedergirmes regelmäßig anzubieten und sich zu treffen. Ich wünsche mir, dass das nach der Pandemie wieder Fahrt aufnimmt."

FRÜHE HILFEN Die "Frühen Hilfen in der Stadt Wetzlar" wenden sich mit verschiedenen Angeboten an alle werdenden Eltern in den betreuten Stadtteilen. Derzeit sind das in städtischer Trägerschaft das Kinder- und Familienzentrum Nauborn und das Kinder- und Familienzentrum Niedergirmes. Darüber hinaus werden die "Frühen Hilfen" auch im Familienzentrum Hermannstein/Blasbach (Diakonie Lahn-Dill), im Familienzentrum Westend (Caritasverband/ Lahn-Dill-Eder), Frühe Hilfen in der Neustadt (Deutscher Kinderschutzbund) und im Kinder- und Familienzentrum der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg angeboten. (red)

Die Pandemie hat die Arbeit der Koordinatorin massiv verändert: "Die Gespräche finden jetzt an der Haustür, außerhalb der Wohnung, statt, sind viel kürzer geworden. Mir ist vor allem wichtig, dass man sich gesehen hat, dass sie wissen, wer ich bin, dass sie sich melden können. Trotzdem hoffe ich, dass das bald wieder anders werden kann."

Während in anderen Städten diese Hilfe entweder durch ehrenamtliche Kräfte oder gar nicht angeboten wird, werden in Wetzlar ausschließlich pädagogische Fachkräfte eingesetzt. "Ich habe hier aber auch ehrenamtliche Familienpatinnen, die mich tatkräftig unterstützen", ergänzt Krüger, die neben der Präsenz im Stadtteil auch viele organisatorische Arbeiten zu erledigen hat.

Durch die Pandemie seien beinahe alle Präsenz-Veranstaltungen ausgefallen, viele Angebote mussten neu konzipiert werden, um sie online zugänglich zu machen. "Wir bieten inzwischen einen Familien-Austausch an, wir haben eine Baby-Massage im Programm und auch einige Sportkurse. Aber manches geht einfach nicht online. Beispielsweise das Eltern-Café fehlt uns. Auch das Familienfest möchten wir gerne wieder ausrichten. Es ist wichtig, sich regelmäßig zu sehen und zu begegnen."

Gabriele Spengler, die derzeit in Vertretung für Alexandra Auen das Kinder- und Familienzentrum in Niedergirmes leitet, stimmt Birsen Krüger zu: "Wir sehen viele Kinder momentan nicht. Zwei Gruppen sind geschlossen." Durch die Notbremse habe man nur wenige Kinder im Haus gehabt. "Und das Familienzentrum ruht durch die Pandemie auch."

Ideen haben Spengler und ihre Stellvertreterin Bettina Rauber reichlich, einzig an den Kapazitäten mangelt es. "Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, ist willkommen, beispielsweise auch beim Übersetzen, denn die Sprachbarriere ist teilweise natürlich vorhanden. Ehrenamtliche Hilfskräfte könnten diese Familien begleiten oder auch abholen und ins Zentrum bringen."

Niedergirmes sei eigentlich wie ein kleines Dorf, sagt Spengler. Die Eltern seien sehr dankbar für ihre Arbeit und den direkten Austausch. Fast jeder kenne in Niedergirmes jeden - und als Teil des Familienzentrums gehöre man dazu. "Dass man hier ganz viele Blickwinkel haben, Perspektiven einnehmen muss, das macht die Arbeit für mich so schön. Die Unterschiedlichkeit, das macht es für mich aus. Und im direkten Austausch erlebt man das besonders intensiv."

Übrigens: Der Stadtbezirk feiert in diesem Jahr das 1250. Jubiläum seiner urkundlichen Ersterwähnung. In den folgenden Wochen berichten wir über Menschen und Besonderheiten aus Niedergirmes.