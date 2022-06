Früher Kontakt senkt Risiko der Arbeitslosigkeit

Eine frühzeitige Beratung kann Arbeitslosigkeit verhindern. Symbolfoto: Simeon Johnke/Bundesagentur für Arbeit

WETZLAR/LIMBURG WETZLAR/LIMBURG - Wetzlar/Limburg (red). Wer frühzeitig den Kontakt zur Arbeitsagentur sucht, senkt das Risiko einer Arbeitslosigkeit. Das geht aus einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar hervor.

"Je eher wir gemeinsam mit unseren Kunden eine Integrationsstrategie für die Arbeitsuche erarbeiten, umso schneller stellt sich erfahrungsgemäß der Vermittlungserfolg ein", wird Jessica Crone, Geschäftsführerin Operativ bei der Arbeitsagentur, zitiert. Zum einen erschließe sich so eine größere Anzahl von Stellen, zum anderen würden viele Unternehmen Bewerber bevorzugen, die (noch) nicht arbeitslos seien. Crone belegt dies auch mit Zahlen: "Im letzten Jahr ist es uns gemeinsam mit unseren Kunden gelungen, durch frühzeitige Vermittlung in 1106 Fällen den Eintritt von Arbeitslosigkeit zu vermeiden." Wichtig sei, stetig in Kommunikation mit der Vermittlungsfachkraft zu bleiben.

Präsenz-Beratung soll

wieder verstärkt werden

Dazu biete sich die kostenlose Kunden-App "BA-mobil" an, die neben dem direkten Nachrichtenaustausch auch die Terminverwaltung sowie den Zugriff auf Vermittlungsvorschläge, Leistungsbescheide und Nachweise ermöglicht.

Um den Kontakt zu den Kunden zu verbessern, will die Agentur neben Videokonferenzen wieder deutlich mehr auf Präsenz-Beratungen setzen.