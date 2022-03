Frühjahrssynode des Kirchenkreises an Lahn und Dill tagt

Jetzt teilen:

WETZLAR - Neue Gottesdienstformen, Kindergottesdienst und Arbeit mit Kindern, Digitale Kirche, was die Menschen in den Gemeinden bewegt und was in den Presbyterien gebraucht wird - das waren die Themen der Frühjahrssynode des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill nach zwei Jahren Pandemie.

"Die Erneuerung der Kirche hat nicht nur eine organisatorische Seite, sondern auch eine inhaltliche. Darüber wollen wir miteinander ins Gespräch kommen und die Gemeinden stärken und ermutigen ", beschrieb Superintendent Hartmut Sitzler das Ziel der Tagung, die mit 99 Delegierten als Videokonferenz stattfand. Angesichts des Krieges in der Ukraine zündete Sitzler vor der Synode eine Kerze als Friedenslicht an.

Um Anregungen aus einem anderen Kirchenkreis aufzunehmen, war Senior Matthias Rein aus dem Partnerkirchenkreis Erfurt als Referent zugeschaltet. Er ist Vorsitzender des Kreiskirchenrates Erfurt. "Wir haben in erstaunlicher Geschwindigkeit gelernt, neue Formate für Gottesdienste, Gesprächskreise, Seelsorge und Gremienarbeit zu entwickeln", sagte Rein mit Blick auf seinen Bereich. "Aber sich live zu begegnen, ist unersetzbar." Angesichts der seit der Pandemie gesunkenen Zahl von Gottesdienstteilnehmenden und Taufen sowie des Rückgangs der Kirchenmusik plädierte der Theologe für kürzere und kleinere Formate sowie für gezielte Einladungen.

Digitale Seelsorge auch

für ältere Gläubige

Rein verwies auch auf das Beispiel des Kirchenpavillons auf der Bundesgartenschau in Erfurt: "Was wir da als Kirche zum Thema ,Bewahrung der Schöpfung' gesagt haben, konnten viele Menschen positiv wahrnehmen. Es gab zahlreiche gute Gespräche."

Mit dem Thema "Digitale Kirche" befasste sich die Gesprächsgruppe, die Gemeindemitarbeiter Tobias Bürgel aus der Kirchengemeinde Kölschhausen, auch wissenschaftlicher Mitarbeiter für Controlling und Digitalisierung in Siegen, moderierte. Ein hoch motiviertes Team hätte in der Anfangszeit der Pandemie ein digitales Gottesdienstangebot entwickelt, berichtete er. So seien auch neue Mitarbeiter gewonnen worden. Zudem sei das Angebot für Jugendliche "Skychurch" entstanden, bei dem Menschen zu einem aktuellen Thema Stellung beziehen und über ihren Glauben sprechen. "Es gibt Formate digitaler Seelsorge, die auch Ältere gut nutzen können", so Krankenhausseelsorger Hans-Dieter Dörr.

Die Frage, was Menschen motiviert, in der Kirche mitzuarbeiten, aber auch, was sie frustriert oder daran hindert, stand im Mittelpunkt der von den Pfarrern Michael Perko (Burgsolms) und Sven Seuthe (Braunfels) geleiteten Gruppe. Die Diskrepanz zwischen leidvollem Leben und der christlichen Verheißung einer hoffnungsvollen Zukunft gelte es auszuhalten, hieß es in der Gruppe. Angesichts von Arbeitsüberlastung kirchlich Mitarbeitender sowie fehlender Zeit und Finanzen für Wesentliches wurde die Bedeutung von Gemeinschaft in der Kirche und das Dasein für den Mitmenschen hervorgehoben.

Die Andacht von Pfarrer Jochen Weiß ist auf der kreiskirchlichen Homepage als Video aufrufbar auf www.evangelisch.an.lahn-und-dill.de.