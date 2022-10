Führungswechsel bei der VRM Wetzlar

Frank Kaminski wird fortan das Ruder bei der VRM Wetzlar in der Hand halten. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der Chefredaktion der VRM Wetzlar findet zum 1. Oktober ein Führungswechsel statt. Frank Kaminski trägt künftig als neuer Titelchef die publizistische Verantwortung für die Ausgaben Wetzlarer Neue Zeitung, Dill-Zeitung, Herborner Tageblatt, Hinterländer Anzeiger sowie die Oberhessische Zeitung und den Lauterbacher Anzeiger. Er übernimmt damit die Aufgaben von Dr. Uwe Röndigs, der nach zehn Jahren an der Spitze der Redaktion eine neue Rolle im Landkreis Limburg-Weilburg übernimmt: Als Chefredakteur führt er die Redaktionen des Weilburger Tageblatts und der Nassauischen Neuen Presse (NNP), die ab 1. Oktober unter dem Dach eines neuen Verlages, der NNP GmbH & Co. KG, zusammenarbeiten. Hinter dem neuen Verlag steht die Schnitzler Verlags- und Kinne Beteiligungs GmbH (S&K).

Kaminski war bereits seit 2019 Stellvertreter Röndigs

Bereits seit 2019 ist Frank Kaminski Stellvertreter von Uwe Röndigs und verantwortet unter anderem die digitale Transformation von Redaktionen und VRM-Medienmarken in Mittelhessen. Er berichtet künftig direkt an VRM-Chefredakteur und Geschäftsleitungsmitglied für Content, Lutz Eberhard.

Dr. Uwe Röndigs wird ab 1. Oktober die Redaktionen des Weilburger Tageblatts und der Nassauischen Neuen Presse (NNP) als Chefredakteur führen. (Foto: VRM)

Die VRM setzt mit diesem personellen Wechsel die strukturellen Veränderungen in der Chefredaktion fort, nachdem die Stellvertretenden Chefredakteure Olaf Streubig (Wiesbadener Kurier) und Tim Maurer (Echo-Medien) zum 1. April 2021 sowie Dennis Rink (Allgemeine Zeitung) zum 1. März 2022 bereits die Titelverantwortung übernommen hatten. Mit dieser Neuausrichtung will sich die VRM gezielt auf künftige Herausforderungen, vor allem die Digitalisierung im Zeitungsmarkt, ausrichten.