Fünf Jahre nach "Wir schaffen das"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich am 10. September 2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit einem Flüchtling fotografieren. Foto: dpa

Flüchtlinge, die kurz zuvor mit einem Zug aus Österreich angekommen sind, warten auf dem Münchner Hauptbahnhof auf einem Bahnsteig. Foto: dpa

Demonstranten protestieren am 2013 gegen eine Versammlung von NPD Sympathisanten in Berlin-Hellersdorf mit Plakaten mit der Aufschrift "Refugees welcome" (Flüchtlinge willkommen). Foto: dpa

Die von der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye herausgegebene Aufnahme zeigt einen Seenotretter (l) der zu einem Flüchtlingsboot schaut. Nach dem Drama um das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hat nun eine andere deutsche Hilfsorganisation Migranten vor Libyen mit ihrem Schiff aufgenommen. Foto: dpa

Der angespülte Körper des Flüchtlingskindes Alan Kurdi, das bei einem gescheiterten Versuch über das Mittelmeer von der Türkei zur griechischen Insel Kos zu gelangen, liegt am Strand. Foto: dpa

Ein Junge unterhält sich am 2015 auf dem Hauptbahnhof in München (Bayern), während er auf seinen Weitertransport in die diversen Erstaufnahmeeinrichtungen wartet, mit einem Polizisten. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Auf Feldbetten schlafen Flüchtlinge am 24. September 2015 in der August Schärttner Halle in Hanau (Hessen). Foto: Boris Roessler/dpa

Sprachen lernen ist nun essenziell für viele Flüchtlinge. Archivfoto: dpa

Ein Mann hält ein Plakat mit der Aufschrift " Wir schaffen das Nicht" am 14. September 2016 in Berlin bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU mit Kanzlerin Merkel hoch. Foto: Michael Kappeler/dpa