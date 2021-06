Fünf neue Infektionen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises hat am Mittwoch (Stand, 7.30 Uhr) fünf neue Corona-Fälle registriert. Damit sind zurzeit zwölf Menschen aktiv mit dem Virus infiziert. Seit dem 28. Februar 2020 wurden somit 12 334 Corona-Infektionen bestätigt, 12 103 der Infizierten gelten als genesen. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 225 Personen. 13 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Im Klinikum Wetzlar wird kein Patient mit der Diagnose Covid-19 stationär behandelt. Im Klinikum Dillenburg wird ebenfalls keine Person stationär behandelt.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz bezieht sich der Lahn-Dill-Kreis auf das Robert Koch-Institut (RKI). Sie liegt nun bei 0,8 (Dienstag 0,4). Die neuen Fälle fallen aufgrund des Meldeeingangs am Mittwoch erst am Donnerstag in die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner.