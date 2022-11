Fünf Verletzte nach Pkw-Zusammenstoß in Wetzlar

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Wetzlar-Niedergirmes - Fünf Verletzte sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12 Uhr in Wetzlar-Niedergirmes, Naunheimer Straße/Dammstraße 2, ereignet hat. Nach Angaben der Polizei ist es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. An den Wagen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.