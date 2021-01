Fünf Wahlen in Wetzlar an einem Tag

Eine Wahl unter Pandemie-Bedingungen ist für alle Neuland - auch für Wetzlars Gemeindewahlleiter Tobias Wein. Dabei ist Wein Kummer gewöhnt, nach der Kommunalwahl 2016 dachte er vermutlich, das Schlimmste schon erlebt zu haben: Gleich zwei Fälle von Wahlfälschung. Fall eins war ein Kandidat auf der Liste der NPD für den Kreistag, der von seinem "Glück" nichts wusste, nachdem seine Unterschrift sowohl auf der Zustimmungserklärung als auch auf der Wählbarkeitsbescheinigung gefälscht worden war. Für eine nachträgliche Änderung der Stimmzettel war es bereits zu spät, als die Sache aufflog. Der Name des falschen Kandidaten wurde daraufhin vom Wahlleiter öffentlich gemacht, um den Wählern die Möglichkeit zu geben, den vermeintlichen Bewerber bewusst nicht zu wählen. Dennoch erhielt er am Ende durch Kumulieren und Panaschieren 994 Stimmen, zusammen mit den Listenstimmen waren es 2666.

Fall zwei wurde von einem Bewerber auf der FDP-Liste ausgelöst. Er hatte seine Aufgabe als Mitglied im Briefwahlvorstand dazu genutzt, sich selbst während der Kontrolle der Stimmzettel zusätzliche Stimmen für die Kreiswahl zu geben. Aufgefallen war die dreiste Fälschung, weil er 45 Kreuze auf 15 Stimmzetteln mit schwarzem Kugelschreiber eingetragen hatte, während alle anderen Kreuze auf den Zetteln blau waren.

Welche Parteien und Bewerber zur Kommunalwahl 2021 in Wetzlar antreten, wird erst nach dem 4. Januar konkret werden, an diesem Tag müssen die Wahlvorschläge eingereicht seinAm 15. Januar wird der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung die Wahlvorschläge prüfen und zulassen, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind. (gro)