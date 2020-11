Fünfstellige Summe erbeutet: 79-jährige Wetzlarerin fällt auf Betrügerin herein

Immer wieder klappt es: Betrug am Telefon. In Wetzlar hat am Mittwoch eine 79-Jährige einen fünfstelligen Betrag an eine Betrügerin übergeben. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/ASSLAR - Wetzlar/Aßlar (kel). Die Masche ist bekannt, aber dennoch immer wieder erfolgreich: Am Mittwoch haben Betrüger per Telefon in Mittelhessen wieder zugeschlagen - in einem Fall leider erfolgreich. Um eine fünfstellige Summe wurde eine 79-jährige Wetzlarerin erleichtert. Zwischen 12 und 13 Uhr erhielt die Frau einen Anruf und glaubte mit ihrer Enkelin zu sprechen. Die vermeintliche Enkelin gaukelte der älteren Dame vor, dass sie Unterstützung für einen kurzfristigen Wohnungskauf in Gießen brauche.

Ältere Dame übergibt Bargeld in der Gutleutstraße

Die Dame raffte auf Bitten sämtliches daheim liegende Bargeld zusammen, steckte es in einen Umschlag und übergab es an einem vereinbarten Treffpunkt in der Gutleutstraße in Niedergirmes einer circa 40 Jahre alten Frau. Diese soll ungefähr 1,65 Meter groß gewesen sein, hatte dunkle schulterlange Haaren und eine Brille. Bekleidet war die Abholerin mit Strumpfhosen und einem langen dunklen Mantel. Sie steckte den Umschlag mit dem Geld in eine Umhängetasche und verschwand.

Hierzu bittet die Kripo Wetzlar um sachdienliche Hinweise. Wer hat die Begegnung zwischen den beiden deutlich unterschiedlich alten Frauen zwischen 12 und 13 Uhr gesehen? Wer kann die Abholerin noch näher beschreiben? Wer kann Angaben machen, wohin die Frau nach der Begegnung gegangen ist, oder ob sie vielleicht in ein Auto gestiegen ist? Hinweise nimmt die Kripo in Wetzlar unter 06 44 1- 91 80 entgegen.

Im zweiten Fall im Lahn-Dill-Kreis erhielt ein Senior aus Aßlar zum wiederholten Mal einen Anruf, offenbar von einem Automaten. Die unauffällige, weibliche Stimme klärte den Angerufenen in akzentfreiem Deutsch darüber auf, dass die "Vollzugsbehörde Stuttgart ein Verfahren gegen ihn führt" und fordert danach zum Drücken einer Taste auf. "Dem Angerufenen kam das richtigerweise seltsam vor und er machte das einzig richtige - er legte auf!", teilt die Polizei mit und macht nochmal deutlich: "Egal welche Masche die Betrüger am Telefon benutzen - letztlich wollen die Anrufer immer für irgendwas Geld oder Wertgegenstände. Wer die Masche der Betrüger kennt, kann sich davor schützen, Opfer zu werden. Nur wer vorsichtig ist und ein gesundes Maß an Misstrauen walten lässt und erstmal auflegt, der reagiert richtig."

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie "falsche" Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.

"Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potenzielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!", empfiehlt die Polizei.