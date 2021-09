Für 11 Millionen Euro: Kreis plant Neubau der Fröbel-Schule

Ein weiteres Problem, das laut Kreisverwaltung mit dem Neubau nicht behoben werden kann: Die Friedrich-Fröbel-Schule in Wetzlar sei eigentlich für 120 Schüler konzipiert, aktuell würden dort 172 unterrichtet, Tendenz steigend.

Ein Neubau könne zwar räumlich so konzipiert werden, dass er mehr Schüler aufnimmt, allerdings sei das an diesen Förderschulen pädagogisch nicht sinnvoll, berichtete Weber. "Und hier muss die Pädagogik im Vordergrund stehen." Laut Schulleitung seien 200 Schüler die Obergrenze.

Auch die zweite Schule für geistig behinderte Menschen im Lahn-Dill-Kreis, die Otfried-Preußler-Schule in Dillenburg, platzt laut Weber "aus allen Nähten"; zwei Klassen seien bereits in die Grundschule im Stadtteil Donsbach ausgelagert worden. Sollten in Dillenburg die Schülerzahlen weiter und an der Fröbel-Schule über 200 steigen, "müssen wir über eine dritte solche Schule im Lahn-Dill-Kreis nachdenken".

Für die Fröbel-Schule gibt es zunächst folgenden Plan: Die berufsvorbereitenden Klassen, also die beiden ältesten Jahrgänge, sollen nicht nur zwischenzeitlich während der Bauzeit, sondern dauerhaft in die ehemalige Kestnerschule in Wetzlar ausgelagert, dort die Räume entsprechend für die behinderten Jugendlichen ausgerichtet werden. Die Schulleitung sehe in dieser Lösung viele Vorteile (zum Beispiel sei die Berufsvorbereitung dann "stadtnaher"), und das Schulamt sei begeistert, dass die Situation auf diese Weise entzerrt werde.