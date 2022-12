Für eine Nacht: Das Mäx kehrt nach Wetzlar zurück

Am 10. Dezember steigt im Ewerk in der Garbenheimer Straße die erste "Mäx Revival Party" in Wetzlar. Grafik: Carsten Müller (© )

WETZLAR - Das Mäx kehrt nach Wetzlar zurück - zumindest für eine Nacht. Unter dem Motto "One night to remember" laden die ehemaligen DJs Carsten Naval und Todd Tembary am Samstag, 10. Dezember, zu einer musikalischen Reise durch die vergangenen Jahrzehnte ein.

Die "Mäx Revival Party" findet im Eloft, der Event-Bar im Ewerk in der Garbenheimer Straße, statt und somit nur wenige Hundert Meter von der ehemaligen Kult-Disco entfernt. "Wir haben schon länger darüber nachgedacht, eine Party zu organisieren", sagt DJ Carsten Naval, der im echten Leben Carsten Müller heißt und das Mäx zwischen 2014 und 2018 betrieben hat.

Abhängig von der Resonanz plant Müller, in Zukunft häufiger ähnliche Formate in sich wechselnden Locations in Wetzlar zu etablieren. Los geht es in der Garbenheimer Straße am Samstag um 21 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf unter www.eventbrite.de oder an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich.