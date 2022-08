Für einen besseren Waldschutz

Mehr Schutz für den Wald. Dafür demonstrieren Greenpeace-Aktivisten am Samstag in Wetzlar. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

WETZLAR - Für ein starkes EU-Gesetz zum weltweiten Waldschutz demonstrieren Greenpeace-Aktive am Samstag, 27. August, ab 10 Uhr in der Silhöferstraße 34 in Wetzlar. Die Demonstranten seien Teil eines bundesweiten Protests, an dem Greenpeace-Gruppen aus über 30 Städten teilnehmen. Das hat die Umweltschutzorganisation mitgeteilt.

Mit Hilfe von um die Bäume gewickelten "Feuerbannern" soll verdeutlicht werden, wie die Wälder weltweit für Agrarflächen verbrannt würden. Die EU wolle diese Zerstörung durch ein Gesetz für weltweiten Waldschutz reduzieren: Hierdurch müssten Unternehmen dokumentieren, dass die Produkte, die sie auf den EU-Binnenmarkt bringen und die Rindfleisch, Soja, Kakao, Kautschuk, Holz und Palmöl enthalten, nicht in Zusammenhang mit Waldzerstörung stehen. Dieses Gesetz sei eine einmalige Chance, wirklich etwas für den Waldschutz zu tun, erklärt Mignon Färber von Greenpeace-Wetzlar. Aus ihrer Sicht habe der bisherige Gesetzesentwurf aber noch zu viele Schlupflöcher.

"Dieser Sommer zeigt: Wälder in Deutschland und der ganzen Welt verbrennen vor unseren Augen, durch Dürre, Hitze und weil sie falsch bewirtschaftet oder für Agrarflächen gerodet werden", sagt Färber. Die Demonstranten wollen sich daher für ein stärkeres EU-Gesetz einsetzen.