Für jedes Rad der richtige Rat

Ein Vorderreifen ist oft alles, was im Falle eines Diebstahls vom Fahrrad übrig bleibt: Den Schaden bekommen Versicherte nur dann ersetzt, wenn sie ihr Rad ausreichend sichern. Foto: Signal Iduna/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Fahrradfahrern liegt in der Pandemie-Zeit und angesichts hoher Benzinpreise weiterhin im Trend. Immer häufiger falle die Kaufentscheidung zugunsten motorisierter Fahrräder aus.

"Da diese Räder schnell mal 4000 oder 5000 Euro kosten oder gar noch viel mehr, möchten viele Neu-Besitzer diese gerne versichern", erklärt Kathrin Fuchs von der Verbraucherberatung. Sie verweist auf unterschiedliche Versicherungsmodelle.

Braucht man eine Versicherung fürs Bike?

Einen reinen Diebstahlschutz mit Erstattung des Neuwerts oder des Zeitwerts gebe es beispielsweise für ein 4000 Euro teures Rad ab 40 Euro pro Jahr. Das Rad sei nur dann versichert, wenn es gut gesichert ist. Der Kaufbeleg, auch für das Schloss, müsse unbedingt für den Versicherungsfall aufbewahrt werden.

Darüber hinaus gebe es Rund-um-sorglos-Tarife. Diese übernehmen auch Kosten für Schäden am Rad, die durch Unfall, Sturz oder Vandalismus entstehen. Ein solcher Tarif koste teilweise unter 100 Euro pro Jahr. Im Allgemeinen bestehe der Versicherungsschutz auch bei Reisen im Ausland. Eine Alternative sei ein Zusatz zur Hausratversicherung, so Kathrin Fuchs.

Die Stiftung Warentest hat nach Angaben von Kathrin Fuchs Fahrradversicherungen untersucht. Auf www.test.de/ fahrradversicherung würden rund 100 Tarife verglichen.

Weitere Informationen geben die Beratungsstellen in Dillenburg im Stadthaus, Bahnhofsplatz 1, Telefon 0 27 71-58 84, E-Mail verbraucherberatung dillenburg@dhb-hessen.de; in Herborn, Mühlgasse 13 (Stadtbücherei), Telefon 0 27 72-92 44 19, E-Mail verbraucher beratungherborn@dhb-hessen .de und in Wetzlar, Hausertorstraße 47 a, Telefon 06441-47231, E-Mail verbraucher beratungwetzlar@dhb-hessen .de.