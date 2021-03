Für Sammler und Touristen: Wetzlarer Null-Euro-Schein für drei Euro

Jetzt teilen:

Die Wetzlarer Tourist-Information bietet jetzt ein außergewöhnliches Souvenir: einen Null-Euro-Schein. Er zeigt typische Motive der Altstadt, präsentiert als Collage. Die Auflage umfasst 3000 Exemplare mit einem Preis von drei Euro pro Stück. Davon wird ein Euro an den Wetzlarer Dombau-Verein zum Erhalt des Domes gespendet. Bezahlen kann man mit dem Schein allerdings nicht. Die Idee, Null-Euro-Scheine als Andenken und für Sammler anzubieten, hatte der Franzose Richard Faille im Jahr 2015: ein echter Geldschein mit unterschiedlichen Abbildungen. "Der Wetzlarer Dom wird gerne von Touristen besucht und wird auf dem neuen Souvenir dargestellt. Mit der Weitergabe des Spendenbeitrags wollen wir einen Beitrag zum Erhalt des Doms leisten", betonte Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne). Der Schein ist druckfrisch eingetroffen und ab sofort bei der Tourist-Information, auf Bestellung per Post oder zur Abholung, zu haben. Bestellungen sind möglich per Telefon unter 0 64 41-99 77 55 oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de. Foto: Stadt Wetzlar