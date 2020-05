Für Wetzlars Vereine soll ein Schutzschirm aufgespannt werden

"Weiterführung der Vereins- und Kulturarbeit" heißt das Programm, mit dem das Land Hessen die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die 41 000 gemeinnützigen Vereine im Land abfedern will. Je nach Situation können seit 1. Mai bis zu 10 000 Euro Unterstützung beantragt werden, darunter Mittel für Nachwuchsarbeit, Mieten/Betriebskosten, Instandhaltungen sowie Kosten für bereits in Auftrag gegebene und durch die Pandemie abgesagte Projekte (Storno- und Reisekosten, Ausfallhonorare, Werbung, Sachkosten etc.). Ausgeschlossen soll sein, dass finanzielle Notlagen, die bereits vor dem 11. März bestanden haben, abgedeckt werden.

Speziell für die Existenzsicherung von Sportvereinen, die Mitglied im Landessportbund Hessen sind, wurde ein ergänzendes Förderprogramm aufgestellt.

Soforthilfe im Bereich Kultur können Vereine, Kulturbetriebe und Spielstätten sowie Laienensembles beantragen, die Mitglied in einem der einschlägigen Verbände sind und nicht von der öffentlichen Hand getragen werden.