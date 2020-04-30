Donnerstag, 30.04.2020 - 19:30 1 min Fußgänger erobern Wetzlars Altstadt Von Hans-Georg Waldschmidt Eine typische Altstadtstraße in Wetzlar: Als diese Aufnahme entstand, war von Fußgängerzonen in Wetzlar noch keine Rede. Foto. Friedhelm Müller Jetzt teilen: Jetzt teilen: CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VRSfplOxnJImMFOOqJMhLJugMFOyoaEmqTShMPjtq2SlVUMiovOTqpBsM8BxozqypaciozIhVTyhVSqyqUcfLKVtoz9wnPOeMJyhMFOFMJEyYvOHpz90rzEyoFObLJWyovOxnJHtHTSmp2ShqTIhVTEcMKAyVUE5pTymL2uyVRSfqUA0LJE0p3ElLpBsMFOeo21joTI0qPOzj7klVUAcL2ttMJyhM2Iho21gMJ4hVREuplO6MJyaqPOxLKZtEz90olO2o20tEJ5xMFOxMKVtAwOypvOXLJulMFjtVTEuplO3nKVtLJkmVRMioTqyVQtlBFO1oaAypzImVRWcoTEypaYQcUEmMJkmVPVbEKVcn2IhozIhVSAcMFOKMKE6oTSlClVtLKImM2I3j6EboUDtnTSvMJ4h ETyyp21uoPOxj7klMaEyVTEcMFOZj7MmqJ5aVTEypvOOqJMaLJWyVT5cL2u0VTSfoUc1VUAwnUqypvOmMJyhYPOxMJ5hVTEypvOPMKWynJAbVTuuqPOmMJyhVRIlp2AbMJyhqJ5ap2WcoTDtLzymVTuyqKEyVTguqJ0tqzIlj6EhMTIlqP4tDJkfMKWxnJ5aplOmnJ5xVTEcMFOTLJulrzI1M2HtnJ56q2ymL2uyovOvnKZtLKIzVTEyovOZnJIzMKW2MKWeMJulVUMypzWuoz50VUqipzEyov4= I2IhovOGnJHtq2ymp2IhYPO3olOxLKZtHfBxqUAyoTWcoTDtMJ50p3EuozEyovOcp3DfVUIhMPOynJ5yovOPqJAbpUWynKZtM2I3nJ5hMJ4tq29foTIhYPOmL2ulMJyvMJ4tH2yyVTShVSqyqUcfLKWypvOBMKIyVScynKE1ozpfVRgyoz53o3W0VRWcoTEypaYQcUEmMJjtBQV5YPOSoUAuYHWlLJ5xp3Elj7MgYIA0pzUQa2HtZGtfVQZ1AGp4VSqyqUcfLKV7VRHgGJScoQbtoT9eLJklMJEun3Eco24gq256DUMloF5xMF4tEJyhp2IhMTImL2ufqKAmVToQiUVtEz9fM2HtBQV5VTymqPOAnKE0q29wnPjtAv4tGJScYt==