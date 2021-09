Gallusmarkt "lite": Vergnügungspark ja, Feuerwerk nein

Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund haben die Ankündigung zur Sonntagsöffnung am 17. Oktober in Wetzlar eigenen Angaben zufolge "sehr überrascht zur Kenntnis" genommen.

Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Susanne Pitzer-Schild: "Uns liegt seit Montagmorgen eine Anfrage der Stadt mit einer gerade mal 24-stündigen Rückantwortfrist vor. Wir hatten postwendend geantwortet und angekündigt, zeitnah die Frage offen mit unseren Partnern der christlichen Kirchen, mit denen wir seit Jahren in der Allianz für den Freien Sonntag verbunden sind, abzusprechen, und uns mit einer abgestimmten Meinung sofort zu melden."

Ohne Not werde die Sonntagsallianz mit der "Schaffung von Fakten am Nasenring durch die Manege geführt", so die Gewerkschaft. "Betrachtet man nur die gesetzlichen Fristen, ist das Vorhaben einer Sonntagsöffnung des Einzelhandels zum Gallusmarkt ohnehin hinfällig. Wir hatten ursprünglich die schlechte Planbarkeit in diesem Jahr auch durchaus im Blick. Wenn aber keine Zeit zur Abstimmung bleibt, müssen wir im Zweifel 'Nein' sagen. Wir werden die Möglichkeiten einer Klage prüfen", ergänzt DGB-Geschäftsführer Matthias Körner

"Die Beschäftigten im Einzelhandel hätten in der Pandemie hohe gesundheitliche Risiken und zugleich mit großen Engagement den Laden am Laufen gehalten. Sie brauchen Atempausen und keine Beschleunigung", heißt es weiter.

Und: "Auch angesichts der noch immer diskutierten Ansteckungsproblematiken scheinen uns mit Fleiß herbeigeführte Menschentrauben vor und in den Geschäften nicht das Gebot der Stunde zu sein." (taf)