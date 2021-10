Gallusmarkt: Verkaufsoffener Sonntag wird Fall für Gericht

Der Gallusmarkt "lite" findet in folgenden Bereichen statt: Mit Riesenrad und Vergnügungspark auf der Lahninsel, Essen- und Getränkestände der Service-Clubs gibt es auf dem Haarplatz, Marktbuden und Essensstände in der nördlichen Bahnhofstraße vor dem Hercules-Center.

Offiziell startet der Gallusmarkt "lite" am Freitag, 15. Oktober, um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Manfred Wagner auf dem Festplatz Lahninsel. Es unterhält das Duo City Rhythm mit Anita Vidovic und Frank Mignon ab 16 Uhr musikalisch.

Die Fahrgeschäfte im Vergnügungspark auf der Lahninsel öffnen bereits am Donnerstag ab 15 Uhr. Von Freitag bis Sonntag sind sie von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

"Bunt" wird es am Freitag nach der Eröffnung bei der "Wetzlar Illumination"Ab 18 Uhr werden bekannte Gebäude, Plätze und Objekte in Wetzlar mithilfe von LED- und Architektur-Strahlern gezielt in Szene gesetzt. Lichtinszenierungen werden unter anderem am Domplatz, Kornmarkt, Eisenmarkt, Schillerplatz, Hospitalkirche, Langgasse und in der Bahnhofstraße zu sehen sein.

Ob der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr stattfindet, wird gerichtlich geklärt.

Maskenpflicht besteht auf dem Haarplatz, in der nördlichen Bahnhofstraße und auf dem Vergnügungspark Lahninsel.

Es gibt keine 2G- oder 3G-Regelung (red/taf)