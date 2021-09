Ganz große Koalition für den Hochwasserschutz in Wetzlar

Nur rund 40 Prozent der europäischen Gewässer befinden sich laut Umweltbundesamt in einem guten ökologischen Zustand. Es müssten weit mehr sein, denn die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der Europäischen Union (EU) forderte die Mitgliedsstaaten bereits im Jahr 2000 dazu auf, ihre Oberflächengewässer bis 2015 besser zu schützen und zu bewahren. Dieses Ziel hat auch Deutschland krachend verfehlt.

Im Rahmen einer verlängerten Frist besteht nun noch bis ins Jahr 2027 Zeit, die Vorgabe der EU zu erfüllen. Eine der hessischen Maßnahmen spielt sich am Wetzbach ab, es geht dabei unter anderem um die Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Gewässers. Fische und andere Kleintiere sollen also wieder wandern können. Der Bach soll aber auch insgesamt naturnäher werden und dadurch zum Beispiel Hochwasser besser zurückhalten können.

Um Durchgängigkeit zu erreichen, müssen Hindernisse wie Wehre entfernt oder umgebaut werden. Das ist allerdings nicht so einfach, weil viele Flächen am Bach sowie die Wasserrechte bei Privatpersonen liegen. Die Stadt muss sich also nach und nach Grundstücke sichern und die privaten Inhaber müssen auf ihre Wasserrechte verzichten.

Im Falle der Weißmühle ist das nun in Sicht. Den Stadtverordneten liegt in ihrer Sitzung am 13. September der Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vor, nach der die bisherigen Inhaber auf das Wasserrecht der Mühle verzichten und das Wasserentnahmebauwerk abbauen. Die Stadt übernimmt im Gegenzug die Umgestaltung des Wehres und pflegt die naturnahe Rinne, die das Wehr ersetzen soll.

Zudem ist ein Flächentausch geplant. Um dem Wetzbach einen naturnahen Verlauf zu ermöglichen, sind Flächen im Uferbereich nötig. Einen Teil der nötigen 67 Privatgrundstücke hat die Stadt bereits erworben. Vier weitere Flurstücke sollen nun per Tausch in ihren Besitz kommen.

Insgesamt soll die Renaturierung des Wetzbachs 410 000 Euro kosten, die Förderquote liegt bei 75 bis 95 Prozent. (pre)