Die Feuerwehr im Einsatz: Am Freitag hat eine Garage in Wetzlar-Hermannstein gebrannt. Foto: Gert Heiland

WETZLAR - Feueralarm in Hermannstein: Gegen 11.20 Uhr ist es in einer Garage in der Gartenstraße zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, allerdings kam es zu einer starken Qualmentwicklung.

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand, die Ursache ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.