Garbenheimer Lebensretter braucht Hilfe

Die Wetzlarer Feuerwehr hat im Internet einen Aufruf gestartet, um ihrem Kameraden aus Garbenheim zu helfen. Kay Seibert (Foto rechts mit Tochter Maja) leidet an Knochenmarkkrebs und braucht dringend einen Stammzellenspender. Fotos: Feuerwehr Wetzlar/Seibert

WETZLAR-GARBENHEIM - Körperlich geht es ihm aktuell soweit gut: Kay Seibert aus Garbenheim kann spazierengehen, auch Autofahren. Was man dem 54-Jährigen nicht auf den ersten Blick ansieht: Er leidet an Knochenmarkkrebs. Nach einer gescheiterten zweiten Eigenknochenmarktransplantation ist Seiberts einzige Hoffnung ein Stammzellenspender. Um ihrem Kameraden Seibert, der Vorsitzender des Blasorchesters bei der Garbenheimer Feuerwehr ist, zu helfen, hat die Wetzlarer Wehr im Internet einen Aufruf unter dem Hashtag #AlleFuerEinenWz gestartet und bereits 65 000 Menschen erreicht.

Trotz Corona gemeinsam ein Zeichen setzen

Begonnen hat alles vor fünf Jahren, Seibert klagte damals über starke Knochenschmerzen an zwei Brustwirbeln. Nach vielen Untersuchungen lautete die Diagnose Multiples Myelom (siehe Info-Kasten), sprich Knochenmarkkrebs. "Damals wurden mir an der Uniklinik in Marburg eigene Stammzellen entnommen und diese in zwei Therapien mit Chemo zurückgegeben", erzählt Seibert. Doch der Krebs kam vergangenen Sommer zurück, eine zweite Eigenstammzellentherapie misslang. "Ich bin derzeit in einer Erhaltungstherapie, einmal die Woche fahre ich nach Gießen zu meinem Onkologen und bekomme eine Chemo-Spritze, um den Krebs aufzuhalten."

MULITPLES MYELOM Multiples Myelom ist eine seltene Erkrankung. Pro Jahr gibt es in Deutschland rund 7000 Neuerkrankungen, bei Männern kommt sie ein wenig häufiger vor als bei Frauen. Der Knochenmarkkrebs entsteht, weil die Plasmazellen entarten. Plasmazellen entstehen im Knochenmark; sie gehören zur Gruppe der weißen Blutkörperchen und sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Entarten sie, können sie sich unkontrolliert vermehrenAndere, wichtige Zellen werden verdrängt. Anfangs sind es eher unspezifische Symptome wie Müdigkeit und Appetitlosigkeit. Ist die Krankheit schon fortgeschritten, kommen aber auch Knochenschmerzen, bleierne Müdigkeit oder hohe Anfälligkeit für Infekte hinzu. (red)

Wie lange sich der Krebs bremsen lässt, weiß er nicht. Sein Zustand könne sich jederzeit verschlechtern. "Der einzige Weg für mich sind Fremdstammzellen", sagt Seibert, der in Garbenheim auch als Schiedsmann bekannt ist. Die Ärzte der Uniklinik Gießen nahmen eine Typisierung bei ihm vor und leiteten die weltweite Suche über das Zentralregister ein.

Sofort mit eingeklinkt hat sich auch die Feuerwehr - in Garbenheim und ganz Wetzlar -, die vergangene Woche einen Aufruf über die sozialen Netzwerke streute. "Bis Montag haben wir bereits 65 000 Menschen erreicht. Auch bei der Feuerwehr in Garbenheim haben sich bereits etliche registriert", sagt Sascha Brück, der das Team für Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr Wetzlar leitet. Feuerwehren aus dem Kreis und ganz Deutschland hätten die Nachricht geteilt, berichtet Brück. "Wo sich häufig ,Einer für Alle' einsetzt, braucht jetzt ,Einer Hilfe von euch Allen!'", heißt es in dem gemeinsamen Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr Garbenheim und der Feuerwehr Wetzlar.

"Und so könnt ihr helfen: Geht auf www.dkms.de/de/spender-werden und registriert euch in nur zwei Minuten als Stammzellenspender. Jede(r) zwischen 17 und 55 Jahren kommt als Spender in Frage. Nach der Registrierung bekommt ihr von der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) einen Brief mit einem Wattestäbchen zugeschickt. Damit nehmt ihr bei euch einfach einen Wangenabstrich und sendet diesen zurück an die DKMS", heißt es in dem Post. Leider könne in der Corona-Krise keine Spendenaktion vor Ort organisiert werden. Deshalb sei man auf die Verbreitung in den sozialen Netzwerken angewiesen, "damit wir trotz der Corona-Einschränkungen gemeinsam ein Zeichen setzen können", teilt die Wetzlarer Wehr mit.

Den Aufruf hat auch der Garbenheimer Ortsbeirat in seinen Newsletter aufgenommen: "Mich freut es sehr, dass sich die Feuerwehr derart einsetzt, eine Aktion, die vorbehaltlos von mir und vom Ortsbeirat unterstützt wird", sagt Ortsvorsteher Waldemar Droß (SPD) auf Nachfrage.

Seibert hofft auf Spender, der sein Leben retten kann

Auch bei der Familie Seibert, eine alteingesessene Garbenheimer Familie, ist man ob der vielen Rückmeldungen überwältigt: "Es haben mich bereits sehr viele Leute kontaktiert und sich nach meinem Befinden erkundigt", sagt Kay Seibert. Er hofft nun, dass mit der Aktion ein geeigneter Spender gefunden wird, der sein Leben retten kann.

