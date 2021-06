Garbenheimer Straße gesperrt

Die Garbenheimer Straße wird in der kommenden Woche erneut gesperrt. Grund: Ein Hängegerüst ander Taubensteinbrücke soll abgebaut werden. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Im Zuge der Arbeiten an der Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar (auf Höhe des Forums Wetzlar) muss ab der kommenden Woche die Garbenheimer Straße in Wetzlar im Bereich unter der Brücke voll gesperrt werden, um Hängegerüste an der Brücke abzubauen. Die Sperrung dauert von Montag, 21. Juni, bis voraussichtlich Anfang Juli.

Der Verkehr wird währenddessen in Fahrtrichtung Lahnau/Dutenhofen über die Brückenstraße, den Gloelknoten und die Spinnereistraße umgeleitet. In Richtung Wetzlar führt die Umleitung über die Wolfgang-Kühle-Straße, den Gloelknoten und die Brückenstraße. Der Fußgänger- und Radfahrverkehr kann den Fußgänger- und Radfahrerschutztunnel an der Garbenheimer Straße unterhalb der Brücke nutzen.

Seit Mitte Oktober 2020 wird die Taubensteinbrücke der B 49 statisch verstärkt. Voraussichtlich im August wird die erste Bauphase abgeschlossen werden und die Arbeiten verlagern sich in den mittleren Bereich der Brücke. Während der Zwischenbauphase wird auf der B 49 eine sogenannte Inselbaustelle auf der Brücke eingerichtet, und der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf dem jeweils äußeren Fahrstreifen um das Baufeld herumgeleitet.